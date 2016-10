Erste Berliner Flüchtlinge nun in Wünsdorf

Wünsdorf - In der brandenburgischen Erstaufnahme Wünsdorf (Teltow-Fläming) sind am Montag die ersten elf Flüchtlinge aus Berlin eingetroffen. Darunter waren zwei Familien und einige Männer. Zumindest eine Familie war zuvor in den ehemaligen Hangars in Tempelhof untergebracht. „Dabei handelt es sich um Menschen, die gerade neu angekommen sind und maximal sechs Monate in der Erstaufnahme bleiben können“, sagte die Sprecherin der Berliner Sozialverwaltung, Monika Hebbinghaus. Nach Abschluss ihrer Asylverfahren sollen die Menschen in die Hauptstadt zurückkehren. Nach einer Vereinbarung zwischen den beiden Ländern sollen bis zu 995 Flüchtlinge aus der Hauptstadt vorübergehend nach Brandenburg ziehen.

Nach Wünsdorf werden aus Berlin nur Flüchtlinge geschickt, deren Asylverfahren wahrscheinlich länger dauern, weil sie weder aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland, noch aus dem Bürgerkriegsland Syrien kommen. Nach und nach sollen solche Flüchtlinge auch aus Berliner Turnhallen nach Wünsdorf verlegt werden. Derzeit sind nach Angaben von Hebbinghaus noch 4000 Menschen in diesen Notunterkünften.

Berlin und Brandenburg sind Vorreiter einer Zusammenarbeit von zwei Bundesländern bei der Unterbringung von Flüchtlingen, die seit Anfang des Jahres rechtlich möglich ist. Berlin zahlt pro Flüchtling einen Tagessatz von 34 Euro. „Wir sind froh über die Vereinbarung, weil wir Leerstand in unseren Erstaufnahmen haben“, sagte die Sprecherin des Brandenburger Innenministeriums, Susann Fischer. Von den 5100 Plätzen in den Erstaufnahmen ist derzeit nicht einmal die Hälfte belegt. dpa