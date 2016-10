NACHRICHTEN

Gegen den Trend: Brandenburg mit rückläufiger Geburtenrate

Berlin - Brandenburg hat eine rückläufige Geburtenrate. Laut einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden betrug im Jahr 2015 die Geburtenrate 1,54 Kinder pro Frau. Im Jahr zuvor lag der Wert mit 1,55 Kindern pro Jahr knapp darüber. Neben Brandenburg ist sonst nur noch in Niedersachsen die Rate rückläufig. Dennoch übertraf Brandenburg den deutschlandweiten Wert von 1,50 Kindern pro Frau. Dies ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der höchste Wert seit 1982. Deutschlandweit fiel der Anstieg 2015 nur halb so stark aus wie im Jahr zuvor. Vor allem bei deutschen Frauen nahm die Geburtenrate 2015 nur geringfügig zu: von 1,42 auf 1,43 Kindern. Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg sie dagegen von 1,86 auf 1,95 Kindern. dpa

Reallöhne in Brandenburg steigen kräftig an

Potsdam - Die Arbeitnehmer in Brandenburg profitieren von einem kräftigen Anstieg der Reallöhne. Im zweiten Quartal kletterten die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Der Anstieg ist damit stärker als im ersten Quartal 2016, als der Index um 2,6 Prozent kletterte. In Berlin kletterten die realen Verdienste sogar um 3,1 Prozent. Im Schnitt lagen die Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen in Brandenburg bei 2671 Euro. Bei Vollzeitbeschäftigten lag der Wert bei 3239 Euro. dpa

Cottbus: Mann in Disco geschlagen und fremdenfeindlich beschimpft

Cottbus - Ein 24-Jähriger ist in einer Cottbuser Disco rassistisch beschimpft und ins Gesicht geschlagen worden. Auslöser sei das „arabisch aussehende Äußere“ des Mannes gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Opfer wurde mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Täter, ein der Polizei wegen Gewaltstraftaten bekannter 28-Jähriger, flüchtete nach der Tat zunächst, konnte dann aber namentlich ermittelt werden. dpa

Ausstellungen und Debatten in der Landesvertretung in Berlin

Potsdam/Berlin - Die Brandenburger Landesvertretung in Berlin will mehr Besucher anlocken. Die Landesvertretung solle auch als Ort politischer Diskussion und des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs gestärkt werden, sagte der Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Martin Gorholt, am Montag. Kulturelle Höhepunkte sollten ein Gespür für die Mark vermitteln. Ende November eröffnet etwa der frühere Ministerpräsident Manfred Stolpe eine Ausstellung über die vor 15 Jahren gestorbene Brandenburger Sozialministerin Regine Hildebrandt (beide SPD), die „persönliche Erinnerungen“ und Bilder aus dem Bestand ihres ehemaligen Fahrers zeigt. dpa