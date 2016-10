NACHRICHTEN

Zweiter Start für Rocker-Prozess um Groß-Bordell Artemis

Berlin - Eine Prostituierte, die schwere Anschuldigungen gegen Rocker erhebt, eine Razzia im Berliner Großbordell Artemis und ein Strafprozess, der schwer in die Gänge kommt: Im zweiten Anlauf stehen Männer vor Gericht, die den Hells Angels zugeordnet werden. Es geht um den Vorwurf der sexuellen Ausbeutung einer damals 18-Jährigen. Der 25-jährige Erman M. sei ihr Zuhälter gewesen, soll sie mit Gewalt, Drohungen und Drogen zur Prostitution gebracht haben. Einer der drei Angeklagten, Yusuf A. (27), fehlte – wie beim Start im September. Damals kam man nicht weiter, weil die Verteidiger die Besetzung des Gerichts rügten. Nun trennte das Gericht das Verfahren gegen Y. ab und stieg in die Verhandlung ein. Die Verteidiger legten mehrere Anträge vor: So sei das Verfahren einzustellen, da Erman M. in der Öffentlichkeit vorverurteilt worden und ein faires Verfahren nicht mehr gewährleistet sei. Sie verlangten die Ablösung der Staatsanwältin. Die junge Türkin hatte im Februar 2015 Anzeige erstattet und intensive Ermittlungen ausgelöst: 680 Polizisten und 220 Zollbeamte durchsuchten im April 2016 das Großbordell. E. soll die Frau Anfang 2014 ins Artemis vermittelt haben. Sie wird Donnerstag befragt. K.G.

Bürgermeister von Guben nun auch vom Landrat suspendiert

Guben - Der Bürgermeister von Guben, Klaus-Dieter Hübner, ist jetzt auch vom Landrat des Kreises Spree-Neiße suspendiert worden. Der FDP-Politiker Hübner war in einem Korruptionsprozess zu einer Bewährungsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden. Trotzdem wurde er erneut in sein Amt gewählt. Daraufhin hatten bereits die Stadtverordneten eine Suspendierung beschlossen. Der Schritt des Landkreises sei jetzt unabhängig vom Beschluss der Stadtverordneten nach Prüfung der Vorwürfe erfolgt, sagte eine Sprecherin. dpa