Cottbus : Mann in Disco fremdenfeindlich beschimpft und geschlagen

In einer Cottbuser Disco wurde ein 24-Jähriger beschimpft und ins Gesicht geschlagen. Sein "arabisch aussehendes Äußeres" soll der Auslöser für die Attacke gewesen sein.

Cottbus - Ein 24-Jähriger ist in einer Cottbuser Disco rassistisch beschimpft und ins Gesicht geschlagen worden. Auslöser sei das "arabisch aussehende Äußere" des Mannes gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Opfer wurde mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt. Der mutmaßliche Täter, ein der Polizei wegen Gewaltstraftaten bekannter 28-Jähriger, flüchtete nach der Tat zunächst, konnte dann aber namentlich ermittelt werden. Gegen ihn ermittelt der Staatsschutz. (dpa)