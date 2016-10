15.10.2016

von Rochus Görgen Drucken

SPD-Landesparteitag in Brandenburg : SPD bestätigt Woidke - Schlappe für Generalsekretärin Geywitz

von Rochus Görgen

Bild vergößern Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Samstag in Potsdam beim SPD-Landesparteitag vor seiner Wiederwahl als Parteichef. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Brandenburgs SPD-Parteichef Woidke hat auf dem Parteitag am Samstag in Potsdam einen Denkzettel abwenden können. Aber seine Generalsekretärin Klara Geywitz stürzte bei der Wiederwahl ab.

Potsdam - Die SPD in Brandenburg hat Parteichef Dietmar Woidke mit klarer Mehrheit im Amt bestätigt. Bei einem Parteitag in Potsdam erhielt der Ministerpräsident 105 von 126 gültigen Stimmen, das entspricht 83,3 Prozent. Damit ist das Ergebnis etwas besser als 2014, als Woidke lediglich mit 79,8 Prozent wiedergewählt wurde.

SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz konnte bei ihrer Wiederwahl nur 60,8 Prozent der Stimmen holen. 2014 hatte sie immerhin noch 66,7 Prozent bekommen. Woidke nannte vor Journalisten sein eigenes Abschneiden ein "sehr gutes Ergebnis". Geywitz sei zu Unrecht abgestraft worden. "Ich halte das Wahlergebnis für vollkommen ungerecht was Klara Geywitz betrifft", sagte Woidke.

Kreisreform Ursache für das schlechte Abschneiden von Geywitz?

Als Ursache für das schlechte Abschneiden von Geywitz nannte Woidke die geplante Kreisreform. "Das ist nach wie vor eine Sache, die die Partei beschäftigt." Am schwierigsten sei die Phase, in der man nicht immer klare Antworten geben könne. Bisherige Pläne sehen vor, dass die Zahl der Landkreise von 14 auf 9 sinkt und nur noch eine statt bislang vier Städte kreisfrei ist, nämlich Potsdam.

Im Vergleich zur ersten Wahl nach dem Rücktritt von Matthias Platzeck zeigt die SPD inzwischen weniger Geschlossenheit. Woidke war damals noch auf 95,8 Prozent Zustimmung gekommen. Geywitz war 2013 auf immerhin 84 Prozent gekommen.

CDU-Generalsekretär sieht SPD-Welt ins Wanken geraten

Bei dem Landesparteitag setzte sich zudem überraschend Harald Sempf, Ordnungsdezernent in Falkensee, mit 53,9 Prozent als neuer Schatzmeister durch. Der Landesvorstand hatte dagegen die Storkower Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig vorgeschlagen. Woidke sagte im Anschluss, beide seien für das Amt gut geeignet.

Der brandenburgische CDU-Generalsekretär Steeven Bretz erklärte zu den Wahlen: "Die heile Welt der selbsterklärten Brandenburgpartei ist am Sonnabend gehörig ins Wanken geraten." Der Widerspruch gegen die Kreisreform sei weit größer, als es Woidke wahrhaben wolle. "Die SPD schwankt zwischen Machterhalt und Kritik an Woidkes Politik und liefert damit das Bild einer zerrissenen Partei."

Die Generalsekretärin der Bundes-SPD, Katarina Barley, meinte hingegen: "Die SPD Brandenburg hat heute in Potsdam gezeigt, dass sie voll hinter ihrem Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Dietmar Woidke steht." Brandenburg sei bei Woidke in den besten Händen.

Woidke will die kostenfreie Kita für Brandenburg

In einer Grundsatzrede hatte sich Woidke zuvor für die kostenlose Betreuung von Kindern eingesetzt. "Dies wird das größte sozialpolitische Projekt der nächsten Jahre", sagte Woidke. Die SPD verlangt, dass der Bund die Kosten übernimmt. Sollte dies nicht gelingen, soll selbstständig der Einstieg in die beitragsfreie Kita geplant werden.

Nach früheren Angaben aus der SPD-Fraktion bringen Brandenburgs Eltern jährlich rund 90 Millionen Euro an Elternbeiträgen auf. Im Land besuchen nach Angaben der SPD derzeit mehr als 163 000 Kinder Horte oder Kindertagesstätten. Dort werden sie von rund 17 000 Erziehern betreut. Es gehe nicht allein um Betreuung, sondern um frühkindliche Bildung, erklärte Woidke.

Proteste gegen Windkraft und BER

Vor dem Parteitag hatten einige Dutzend Gegner von Windkraftanlagen und Gegner des Großflughafens BER demonstriert. Woidke ging in seiner Rede nicht auf diese Themen ein. Vor Journalisten bekräftigte er, dass er sich für mehr Nachtruhe am Flughafen einsetzen wolle. Das sei etwa durch einen freiwilligen Verzicht der Flughafengesellschaft auf Flüge zwischen 5 und 6 Uhr möglich. Darüber wolle er mit der neuen Berliner Landesregierung verhandeln. Beim Thema Windkraft versprach Woidke, sich für ein Mitspracherecht der Kommunen einsetzen zu wollen.

Die Notwendigkeit der Kreisgebietsreform verteidigte Woidke. "Es kann nicht so bleiben wie es ist." Gerade angesichts der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren müsse die Reform jetzt angegangen werden. Auch wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels müssten Kreise zusammengelegt werden. In seiner Rede vor den rund 130 Parteitagsdelegierten versprach er, dass niemand in den Kreisverwaltungen entlassen werde und nirgendwo die Wege zu den Ämtern durch die Reform länger würden. (dpa)