Erste Berliner Flüchtlinge kommen nach Wünsdorf

Potsdam - Die ersten zehn Flüchtlinge aus Berlin beziehen am Montag ihre Unterkünfte im Brandenburger Erstaufnahme-Standort in Wünsdorf (Teltow-Fläming). Bis Ende der Woche sollten etwa 50 Menschen einziehen, sagte eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Soziales am Freitag auf Anfrage. Bei den Betroffenen handelt es sich nach den Angaben um Menschen, deren Asylverfahren voraussichtlich länger dauern. Auch sind darunter keine Familien mit kleinen Kindern, die bereits in Berlin zur Schule gehen. Eine Vereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg regelt die Unterbringung der Flüchtlinge. Bis zu 995 Personen sollen zeitweise in Wünsdorf Aufnahme finden. Brandenburg will nur Flüchtlinge aufnehmen, deren Verfahren nicht abgeschlossen sind. Migranten, deren Integration beginnen kann, ziehen in die Hauptstadt zurück. Berlin zahlt für Unterbringung und Verpflegung einen festen Tagessatz von 34 Euro pro Asylbewerber. Taschengeld sowie Kosten für externe medizinische und psychologische Versorgung werden extra getragen. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und ist zeitlich nicht befristet. Brandenburg verdient nach eigenen Angaben nicht daran, jedoch können Kapazitäten so genutzt werden. dpa