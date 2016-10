13.10.2016

Tempelhof-Schöneberg : Giftige Gase in Grundschule

Mitten in der Unterrichtszeit strömen giftige Kohlenstoffdioxid-Schwaden in die Klassenzimmer. Schuld soll eine defekte Heizung gewesen sein.

Schreck für Schüler und Lehrer an der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule am Rackebüller Weg im Tempelhofer Ortsteil Lichtenrade: Dort musste der Unterricht am Mittwochvormittag kurz vor 12 Uhr wegen giftiger Kohlenstoffdioxid-Schwaden, die sich im Schulhaus ausbreiteten, abgebrochen werden. Grund war nach Angaben der Feuerwehr ein Defekt an der Heizung. Alle Kinder wurden nach Hause geschickt. Sie hatten auch noch am Donnerstag schulfrei, weil die Reparaturarbeiten andauerten.

Heizung auch in zweiter Grundschule in Tempelhof defekt

Ab Freitag wird aber wieder unterrichtet. „Unsere Schule ist wieder gefahrlos zu betreten“, steht auf der Website. „Der Bezirksschornsteinfeger hat Messungen vorgenommen und die Räume freigegeben.“ Bereits am vergangenen Dienstag gab es in Tempelhof einen ähnlichen Fall. An der Paul-Klee-Grundschule musste der Unterricht wegen einer kaputten Heizung ausfallen. Dort strömte aber kein Gas aus, sondern es wurde 14 Grad kalt.