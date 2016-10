13.10.2016

Dauerbaustelle Berlin-Friedrichstraße : Bahnhof bekommt nach vier Jahren neue Decke

Der Bahnhof Friedrichstraße, Kreuzungspunkt mitten in Berlin.

2012 stürzte Betonbrocken hinab - seitdem wird saniert. Noch mehr Baustellen für 2017 bei der Bahn von Bahnhof Zoo über Gesundbrunnen, Zehlendorf bis Friedrichshagen.

Die S-Bahn baut und plant die Baustellen 2017 (wie auch die BVG) - und auch bei der Regionalbahn wird gearbeitet. So sollen im Bahnhof Friedrichstaße die Sanierungsarbeiten Mitte 2017 abgeschlossen sein. In den nächsten Wochen wird die Decke wieder verkleidet. Weil im Dezember 2012 ein Betonbrocken von der Decke abgebrochen und in die Halle gestürzt war, mussten seither die Anlagen umfangreich erneuert werden.

Bahnhof Zoo wird umgebaut

Im Bahnhof Zoo soll das McDonalds-Restaurant im Terrassenbereich in diesem Herbst eröffnen. Die gesamten Umbauten des Bahnhofes dauern bis 2022 - die Details können Sie unter diesem Tagesspiegel-Link nachlesen.

In den Stationen Friedrichstraße, Gesundbrunnen, Jannowitzbrücke, Messe Süd, Oranienburger Str., Staaken, Wedding, Westend, Zehlendorf tauscht die Bahn Aufzüge aus.

Wann kommt der Regionalbahnhof Köpenick?

Im Regional- und Fernverkehr gibt es ebenfalls Großprojekte mit Streckensperrungen. Die Stettiner Bahn ist für den zweigleisigen Ausbau am Karower Kreuz vom 9. Februar 2017 bis 1. April 2018 zwischen Blankenburg und Karow unterbrochen. Um weiter nach Rostock fahren zu können, baut die Bahn hier für die Bauzeit eine neue Verbindungskurve. An der Strecke nach Erkner setzt die Bahn die Ausbauarbeiten für Tempo 160 fort. Der neue Südzugang am Bahnhof Friedrichshagen soll bis März 2017 fertig sein. Während es für den Regionalbahnhof Köpenick weiter keine Termine gibt, hofft die Bahn, mit den Arbeiten für einen neuen Regionalbahnsteig am Bahnhof Mahlsdorf im Mai 2017 beginnen zu können. Umgebaut werden auch die Gleise in Strausberg, was im Mai und Juni 2017 zu Sperrungen führt.