12.10.2016

von Burkhard Fraune Drucken

BER : Start-Termin für neuen Hauptstadtflughafen wird erst 2017 genannt

von Burkhard Fraune

Bild vergößern Die Bauarbeiten am BER sind noch nicht beendet. Foto: P. Pleul/dpa

Erst Anfang 2017 wird bekannt gegeben, ob der BER noch in dem Jahr eröffnet werden kann. An einer Eröffnung 2017 halten die Verantwortlichen weiterhin fest.

Schönefeld - Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens wollen erst Anfang 2017 einen Eröffnungstermin nennen. "Die meisten Airlines sind einverstanden, dass wir noch nichts sagen", sagte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Mittwoch bei einem Baustellenbesuch in Schönefeld mit Technikchef Jörg Marks. Nach Marks' Angaben sollen zunächst im Januar die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Mühlenfeld sagte: "Wir beide glauben daran, dass wir 2017 noch eine Chance haben zu eröffnen."

Nach dem ursprünglichen Plan zur Eröffnung 2017 sollte der drittgrößte deutsche Flughafen im März 2016 fertig gebaut sein, dann sollten die Abnahmen, Inbetriebnahme und Probetrieb folgen. Es wurden jedoch weitere Umbauten nötig, etwa beim Brandschutz. Planungen verzögerten sich.

Mühlenfeld warnte vor zusätzlichen Beshränkungen

Mühlenfeld warnte angesichts der neuen Debatte über ein weitergehendes Nachtflugverbot in Berlin und Brandenburg vor zusätzlichen Beschränkungen. Möglichst lange Öffnungszeiten seien für den Flughafen wichtig, etwa für Landungen aus Nordamerika am frühen Morgen, sagte Mühlenfeld. "Wenn wir das Nachtflugverbot ausweiten, nehmen wir weniger ein. Wenn wir weniger einnehmen, können wir unsere Schulden nicht so schnell zurück zahlen." (dpa)

Lesen Sie weiter:

Vor 2018 wird der BER nicht öffnen. Gebaut wird jetzt seit genau zehn Jahren – Besuch an einem entrückten Ort >>

Weitere Hintergründe zur BER-Eröffnung und dem Rundgang durch den BER lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der PNN - oder heute ab 22.15 Uhr im E-Paper. Hier geht es zum E-Paper >>