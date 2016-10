12.10.2016

Cottbus : Gericht verhängt Haftstrafe im BER-Korruptionsprozess

Bild vergößern Das Terminalgebäude des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) in Schönefeld. Foto: B. Pedersen/dpa

Im BER-Korruptionsprozess wurde am Mittwoch das Urteil gesprochen: Wegen Bestechlichkeit verhängt das Landgericht Cottbus eine dreijährige Haftstrafe gegen den Angeklagten.

Im Korruptionsprozess rund um den Bau des Hauptstadtflughafens BER hat das Landgericht Cottbus gegen einen Ex-Prokuristen der Flughafengesellschaft eine Haftstrafe verhängt. Die Richter verurteilten ihn am Mittwoch zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen Bestechlichkeit.

Die Ankläger hatten dem Mann vorgeworfen, von einer Auftragsfirma Ende 2012 Schmiergeld in Höhe von 150.000 Euro entgegengenommen zu haben, was er beim Prozessauftakt Ende August auch zugab. "Ich habe 150.000 Euro zu Unrecht erhalten. Es war falsch", sagte der Angeklagte damals. Im Gegenzug habe er sich dafür eingesetzt, dass Nachtragsforderungen in Millionenhöhe ungeprüft an die Bauausrüsterfirma überwiesen wurden.

Neben dem Ex-Prokuristen saßen noch zwei Männer auf der Anklagebank: Der Ex-Vorsitzende der Geschäftsleitung der Firma Imtech Deutschland erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen Bestechung. Ein weiterer Ex-Firmenmitarbeiter wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Beihilfe verurteilt. (dpa)