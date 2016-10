NACHRICHTEN

CDU will mehr Geld für Sicherheit, Breitband und Schuldenabbau

Potsdam - Die oppositionelle CDU im Brandenburger Landtag will sich beim kommenden Doppelhaushalt 2017/18 für mehr Geld für Innere Sicherheit, Breitbandausbau und Schuldenabbau einsetzen. „Das Land Brandenburg muss in diesen guten Zeiten einen Beitrag zur Schuldentilgung leisten“, sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Steeven Bretz, am Dienstag. Er forderte, dass in den kommenden beiden Jahren insgesamt 260 Millionen Euro eingesetzt werden sollten, um die Rückstände des Landes zu verkleinern. Weitere 50 Millionen Euro möchten die Christdemokraten in den Breitbandausbau stecken. Im Bereich Innere Sicherheit wollen sie unter anderem mehr Personal für Polizei und Verfassungsschutz. Der Doppeletat wird derzeit im Landtag beraten. dpa

Brandenburg stellt Förderung für Städtefusion in Aussicht

Potsdam - Brandenburg unterstützt die Pläne in vier Städten Südbrandenburgs, zu einer Amtsgemeinde zu fusionieren. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stellte eine Förderung von 1,5 Millionen Euro in Aussicht. Voraussetzung sei, dass die Städte Bad Liebenwerda, Falkenberg/Elster, Mühlberg/Elbe und Uebigau-Wahrenbrück die Fusion beschließen. Der Stadt Bad Liebenwerda zufolge kommen am 10. November die Stadtverordneten aller Kommunen in Falkenberg/Elster zusammen, um abzustimmen. dpa

Berliner Europa-Center: Feuer auf Dachterrasse ausgebrochen

Berlin - Flammen und weithin sichtbare Rauchschwaden auf dem Europa-Center haben in Berlin für Aufregung gesorgt. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr am Dienstag den Brand auf der Dachterrasse gelöscht. Eine Holzkonstruktion auf der Terrasse war in Brand geraten. dpa