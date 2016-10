10.10.2016

von Sabine Beikler Drucken

Koalitionsverhandlungen in Berlin : Rot-Rot-Grün will von Thüringen lernen

von Sabine Beikler

Bild vergößern Die Drei von der Denkstelle. Klaus Lederer, Michael Müller und Ramona Pop (von links) verhandeln an einem dreieckigen Tisch. Foto: dpa

Auch die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will sich künftig eng austauschen – und mehr mit Bürgern reden.

Berlin will sich künftig aktiver in die Bundespolitik einbringen. „Rot-Rot-Grün will neue Wege in Berlin gehen, aber auch darüber hinaus“, sagte der Regierende Bürgermeister und SPD-Parteichef Michael Müller. Bundespolitisch müsse Berlin als Hauptstadt sichtbar werden. Bei der dritten großen Koalitionsrunde am Montag im Roten Rathaus behandelten die designierten Koalitionäre das Thema „Gutes Regieren“. Um Streitpunkte im Vorfeld auszuräumen, wollen sich die Fraktions- und Parteispitzen von Rot-Rot-Grün alle vier Wochen zu einem regelmäßig tagenden Koalitionsausschuss treffen. Der Rhythmus könne je nach Bedarf „angepasst“ werden, sagte Müller. Dieses Modell der regelmäßigen Koalitionsausschüsse praktiziert bereits die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen.

Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop betonte ebenfalls, dass Berlin eine Verpflichtung als Metropole habe. „Berlin wird Initiativen aufgreifen und sich aktiver in bundespolitische Debatten einmischen – etwa im Bereich von gesellschaftlicher Teilhabe oder Integrationspolitik“, sagte Pop. Außerdem will Rot-Rot-Grün die Partizipation stärken und laut Pop das Ehrenamt „stark machen“. Wie diese Stärkung der Partizipation aussehen könnte, erläuterte Müller. Jedes Senatsmitglied müsse „in Dialog“ mit den Bürgern kommen. Kein Thema war am Montag, ob Quoren für Volks- oder Bürgerbegehrens abgesenkt werden. Linke-Parteichef Klaus Lederer sprach davon, dass „weitere Partizipationsmöglichkeiten“ geschaffen werden sollen.

Berlin als "Zukunftslabor"

Müller betonte erneut die „sehr angenehme und konstruktive Atmosphäre“ auch der dritten Koalitionsrunde. Lederer sagte, es gehe „um Inhalte und Spirit. Erst einmal müssen wir eine gemeinsame Sprache und Gefühl füreinander finden“. Auch Lederer will Berlin zu einem Akteur in bundespolitischen Debatten machen. Berlin sei ein „Zukunftslabor“, und „keine Insel mehr, in der man Zaunkönigpolitik macht“.

Er könne sich vorstellen, dass Rot-Rot-Grün aufgrund der fehlenden Einnahmen für Berlin durch die Steuerentlastungen ab 2017 „als Anwalt für Länder und Kommunen“ auftreten könne. „Wir wollen sehr aktiv sein und eigene Initiativen starten.“ Einig sind sich SPD, Linke und Grüne, dass sie das Kooperationsverbot im Bildungsbereich ablehnen. Was daraus folgt, wurde nicht weiter ausgeführt.

"Neue Kommunikationsformen" auch mit Brandenburg

Wie Rot-Rot-Grün bei politischen Dissensen miteinander umgehen wolle, beantwortete Pop mit der Feststellung, dass bei Entscheidungen in der Länderkammer „keine Partner überstimmt werden“. Man wolle „neue Wege finden“. Welche das sein können, außer der Tatsache, „dass Dinge geklärt werden müssen“, ließ Pop offen.

Und auch mit Brandenburg will dieses mögliche Dreierbündnis laut Lederer „neue Kommunikationsformen“ entwickeln. Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) hatte schon angekündigt, mit einer neuen Berliner Regierung über die Ausweitung des Nachtflugverbots sprechen zu wollen.

Die Fachverhandlungsgruppen hatten am Montag ihre Arbeit aufgenommen. Die große Koalitionsrunde trifft sich nach den Herbstferien am 24. Oktober wieder.