Deutlich mehr Straftaten mit Cannabis

Potsdam - Die Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis haben sich im Land Brandenburg in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt. 2011 gab es laut Polizeistatistik rund 2480 Fälle, im vergangenen Jahr bereits mehr als 4600, wie das Justizministerium auf eine Anfrage der Grünen im Potsdamer Landtag mitteilte. Die Aufklärungsquote schwankte in den Jahren um 94 Prozent – bei einem sogenannten Kontrolldelikt üblich. Von den im Vorjahr ermittelten 3800 Tatverdächtigen waren 900 im Alter von 14 bis 18 Jahren; etwa 700 mutmaßliche Kriminelle waren zwischen 18 und 21 Jahre alt. Im Berichtszeitraum beschlagnahmten die Ermittler rund 34 850 Cannabispflanzen, 393 Kilogramm Marihuana und 221 Kilogramm Haschisch. In ihrer Anfrage wollten die Brandenburger Grünen zudem wissen, ob die Landesregierung einen Antrag von Rot-Grün in der Bremer Bürgschaft für eine Bundesratsinitiative zu einem Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene unterstützt. Das Justizministerium verweist in seiner Antwort darauf, dass die Steuereinnahmen die Aufwendungen im Gesundheitswesen, in der Rentenversicherung und bei der Grundsicherung, die mit einem solchen Modellprojekt verbunden wären, womöglich nicht decken könnten. Unter dem Strich sieht das Ministerium in Brandenburg keinen Grund für ein Modellprojekt. Zugleich stellt die Landesregierung klar, dass Handel und Besitz von Cannabis grundsätzlich strafbar sei. Auch seien in der öffentlichen Diskussion keine Vorteile einer Legalisierung der Drogenpflanze zu erkennen. dpa