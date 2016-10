NACHRICHTEN

Pilzsucherin entdeckt im Wald menschliche Knochenteile

Treuenbrietzen - Eine Pilzsucherin hat in einem Waldgebiet bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) menschliche Knochenteile entdeckt und die Polizei verständigt. Am Ende stellten die Beamten am Samstag 19 Einzelteile inklusive Schädel sicher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An erster Inaugenscheinnahme waren die Knochen bereits älteren Ursprungs und schon verwittert. Die Überreste wurden jetzt der Gerichtsmedizin überstellt. Sie sollen unter anderem mit ungeklärten Vermisstenfällen der vergangenen Jahre abgeglichen werden. Die Kripo startete ein Todesermittlungsverfahren. dpa

Baum gefällt: Avus

und S-Bahn-Linie S7 gesperrt

Potsdam/Berlin - Weil ein Baum umzustürzen drohte, ist am Sonntag der Verkehr auf der Berliner Avus stadteinwärts und der Bahnstrecke zwischen Potsdam und Berlin für vier Stunden zum Teil unterbrochen gewesen. Die S-Bahn-Linie S7 fuhr zwischen den Stationen Grunewald und Wannsee nicht mehr, wie das Unternehmen mitteilte. Auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn war mit Verspätungen und Ausfällen betroffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten bis zum Abend den Baum fällen. dpa

Hundehasser legt mit Rasierklingen gespickte Leckerlis aus

Cottbus - Ein mutmaßlicher Hundehasser hat in Cottbus-Sachsendorf Leckerlis und Hackfleischbrocken gespickt mit Nägeln und Rasierklingen ausgelegt. Eine Anwohnerin hatte am Samstag die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen kam durch diese Köder kein Tier zu Schaden. Die Polizei suchte weite Bereiche ab und es wurden alle ausgelegten Köder eingesammelt. Hinweise auf den unbekannten Tierhasser gibt es leider nicht, so der Sprecher. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tierquälerei ermittelt. dpa

Land zahlt rund 35 Millionen Unterhaltsvorschüsse

Potsdam - Brandenburg hat im vergangenen Jahr 34,75 Millionen Euro an Unterhaltsvorschüssen für Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter gezahlt. Rund 21 Prozent der Sozialleistungen seien 2015 wieder in die Landeskasse geflossen, teilte das Jugendministerium auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag mit. Die Quote beziehe sich aber überwiegend auf Rückzahlungen aus staatlichen Vorschüssen früherer Jahre. Im Jahr 2014 hatte Brandenburg 35,08 Millionen Euro an alleinstehende Mütter und Väter gezahlt. Zuständig für die Auszahlungen sind die Jugendämter der Kreise und kreisfreien Städte. dpa

Solarpanels gestohlen

Großbeeren - Unbekannte haben aus einem Solarpark bei Großbeeren (Teltow-Fläming) jede Menge Solarpanels mitgehen lassen. Der Diebstahl wurde bereits am Freitagnachmittag entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Für ihren Beutezug haben die Diebe ein Zaunfeld aus der Umfriedung entfernt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit 25 000 Euro angegeben. dpa