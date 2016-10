09.10.2016

SPD-Nachwuchs diskutiert über Berlin-Wahl : Statt Müller spricht Saleh mit den Jusos

Arbeitsteilung. Michael Müller hat den Jusos abgesagt. Stattdessen kommt Raed Saleh. Wolfgang Kumm/dpa

Über die 21,6 Prozent bei der Wahl hätten Berlins Jungsozialisten gern mit SPD-Landeschef Michael Müller gesprochen. Jetzt kommt - Raed Saleh.

Seit Sonntagvormittag diskutiert der Parteinachwuchs der SPD, die Jungsozialisten (Jusos), über das Wahlergebnis. Auf 21,6 Prozent kam die SPD am 18. September - ein historisch schlechtes Ergebnis, wie nicht nur Fraktionschef Raed Saleh in einem Beitrag im Tagesspiegel kritisierte. In der Partei ist daraufhin ein Streit über die Ursachen entbrannt. Juso-Landeschefin Annika Klose sprach sich gegen ein "Weiter so" aus: Die SPD habe ein massives Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsproblem, sagte sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Darüber wollten wollten die die Jusos mit ihrem Parteivorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz im Freizeitzentrum "Wulle" in Moabit eigentlich diskutieren. Eingeladen hatten sie ihn, doch Müller sagte nun ab - aus Termingründen. Statt des Parteichefs spricht Raed Saleh, der Müller indirekt die Mitschuld am schlechten Wahlergebnis gegeben hatte.

Außer über die Wahl wollen die Jusos noch über die Zukunft eines rot-rot-grünen Bündnisses in Berlin sprechen. Ein Antrag, den der Landesvorstand den Delegierten zu Diskussion vorgelegt hatte, sprach sich für das Dreierbündnis aus. Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sei eine wichtige Chance für Berlin, hieß es darin.