Demo vor der US-Botschaft : Über 5.000 Menschen demonstrieren für Frieden

Bild vergößern Über 5000 Menschen kamen zur Demonstration für Frieden und gegen Nato-Einsätze. Foto: Steinberg/dpa

Tausende Menschen haben sich in der Berliner Ost-City zu einer Friedensdemo versammelt. Vor der US-Botschaft forderten sie: "Raus aus der Nato".

Bis zu 5.200 Personen haben laut Polizei am Samstagnachmittag in der Ost-City gegen Krieg demonstriert. Unter dem Motto „Die Waffen nieder“ zogen sie vom Alexanderplatz zur US-Botschaft. „Frieden schaffen ohne Waffen“ oder „Raus aus der Nato“ lauteten zentrale Forderungen der Friedensaktivisten. Verschiedene Initiativen hatten bundesweit zu der Demonstration aufgerufen, die gegen 12 Uhr begann und erst am späten Nachmittag am Brandenburger Tor mit Reden endete. Tsp