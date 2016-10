Flughafen Berlin Brandenburg : BER-Aufsichtsräte halten sich zu Eröffnungstermin bedeckt

3 Bild vergößern Frank Henkel (CDU), Berliner Innensenator, trifft zur BER-Sitzung ein. Foto: dpa

Der Regierende Michael Müller ist da, auch Frank Henkel. Ob der BER 2017 öffnet? "Wir werden sehen".

Seine Tage im BER-Aufsichtsrat und im Senat sind gezählt: Eigentlich bräuchte Innensenator Frank Henkel (CDU) keine Rücksicht nehmen. Gibt es wirklich eine Chance, den neuen Airport 2017 zu eröffnen, wie es Flughafenchef Karsten Mühlenfeld und der BER-Chefaufseher, Berlins Regierender Michael Müller (SPD), propagieren? „Ich sehe die Chance für eine gute Aufsichtsratsitzung!“ So antwortete Henkel, ehe er am Freitag im Verwaltungsgebäude des Airportes Tegel verschwand. Dort tagte zum ersten Mal nach der Berlin-Wahl der Flughafen-Aufsichtsrat. Und auch Berlins Flughafenstaatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD) hielt sich zum noch offiziellen Zieljahr 2017 bedeckt.

Kann es doch noch etwas werden, nachdem die Baubehörde des Kreises Dahme–Spreewald die nächste Baugenehmigung erteilt hat, für den Umbau der als „Monster“ geltenden Entrauchungsanlage? „Es ist eine gute Nachricht. Das muss die FBB-Geschäftsführung auswerten. Dann werden wir weiter sehen.“

Zunächst aber sind alle erleichtert, dass die vielleicht entscheidende Hürde für eine Eröffnung überhaupt genommen ist, am meisten wohl Technikchef Jörg Marks. Es sei ein ein „wichtiger Schritt“, sagte der. Die Genehmigung umfasse ja nicht nur die für die berühmte Schnittstelle zwischen Terminal und Bahnhof, sondern das gesamte Terminal.

Der Rauch zieht ab

„Es ist ein Nachtrag, in dem Arbeiten der letzten zehn Jahre zusammengetragen sind.“ Seit 2006 also, seit dem ersten Spatenstich. Übersetzt heißt das, dass der BER kein Schwarzbau mehr ist, der Pfusch von Beginn an beseitigt werden konnte, Pläne, real gebautes Gebäude und Genehmigung synchronisiert worden sind.

Auch Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider, der Vize-Vorsitzende des Aufsichtsrates, lenkte den auf diese Dimension. Es sei „ja hochumstritten gewesen, ob die Entrauchungsanlage überhaupt funktionsfähig ist.“ Die war seit der geplatzten Eröffnung 2012 in drei beherrschbare Anlagen aufgeteilt worden.

„Die Behörde musste die theoretische Leistungsfähigkeit des Entrauchungskonzeptes nachprüfen.“ Dies sei nun amtlich bestätigt. „Wir haben jetzt die konzeptionelle Akzeptanz.“ Der Rauch zieht ab. Also doch 2017? „Wir unterstützen den Vorsitzenden der Geschäftsführung bei all seinen Anstrengungen, schnellstmöglich fertig zu werden.“ Denn nun, sagte Bretschneider, „müsse man die anderen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme schaffen.“ Und wie viel da noch zu tun ist, listete der Kreis in der Pressemitteilung zur Genehmigung auf.

Es geht wieder um zehntausende Seiten

Damit sei der Flughafen „in die Lage versetzt, die Entrauchungsanlagen fertig zu stellen und die erforderlichen Prüfläufe zu starten“, hieß es da. Und nach dem 5.Nachtrag kommt der sechste, für die letzte Genehmigung, die jetzt erst beantragt werden kann. Es geht wieder um zehntausende Seiten, vom Flughafen für November avisiert. Damit sollen „all die in den vergangenen Jahren erkannten Möglichkeiten zur baulichen Optimierung beantragt werden, um somit eine solide Basis für die Inbetriebnahme zu schaffen“, so der Kreis. „Wann diese sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.“

Dafür seien „noch die begonnenen Planungen abzuschließen, der Rest an Bauleistungen abzuarbeiten und eine Vielzahl von Prüfungen durch die Sachverständigen durchzuführen.“ Das Fazit: „Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen kann der Probebetrieb starten.“ Der solle eigentlich im April 2017 beginnen. So steht es im Fahrplan für eine BER-Eröffnung Ende November 2017, in dem es aber bereits monatelange Rückstände gibt. Kreis-Baudezernent Chris Halecker (Linke) sagt knapp: „Der Ball liegt beim Flughafen.“