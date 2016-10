07.10.2016

von André Görke

Berlin-Mitte : Sechs Schüsse auf BVG-Bus nahe Alexanderplatz

Einsatz nahe Alex (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht wurde mehrfach auf einen Bus gefeuert. Die Einschüsse trafen die Fahrerseite. Niemand wurde verletzt.

Unbekannte haben in der Nähe des Alexanderplatzes auf einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geschossen. "Vermutlich mit einer Luftdruck- oder CO2-waffe", hieß es am Morgen im Polizeipräsidium. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt wurden demnach am Donnerstagabend in der Karl-Liebknecht-Straße sechs Einschüsse auf der Fahrerseite des BVG-Busses festgestellt. Der Busfahrer hatte die Einschüsse selbst bemerkt, als er gerade an der Haltestelle an der Karl-Liebknecht-Straße sein Fahrzeug stoppte. Geschossen wurde auf die BVG-Buslinie 100 (Zoologischer Garten-Alexanderplatz), die zu den meist genutzten der Stadt gehört. Die Tat ereignet sich um 20.25 Uhr. Weitere Hintergründe sind unklar.

Wie Bilder der "B.Z." zeigen (siehe Tweet) lag der Tatort direkt vor der Marienkirche, an der Haltestelle Ecke Spandauer Straße. Getroffen wurden mehrere Scheiben in der Busmitte im Unterdeck (fünf Schüsse), eine sechster Schuss traf eine Scheibe am Oberdeck; diese sind zerborsten.

Die Schüsse fielen, als Fahrgäste gerade ein- und ausstiegen, berichtet die Polizei. Der Bus musste auf das Betriebsgelände der BVG gebracht werden.