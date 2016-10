06.10.2016

Lübben in Brandenburg : Geldautomat in Bank gesprengt - Auch das Rathaus beschädigt

In der Nacht gab es eine Explosion mitten in Lübben. Ziel war ein Geldautomat in einer Bank. Wer die Täter waren, ist unklar.

Lübben - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Lübben (Dahme-Spreewald) gesprengt. Die Explosion verursachte nicht nur erhebliche Schäden am Bankgebäude, sondern auch am Rathaus nebenan, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anwohner hatten in der Nacht die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie einen lauten Knall gehört hatten.

Die Täter sind noch nicht ermittelt. An der Suche nach ihnen beteiligen sich laut Polizei auch Beamte des Zolls und der Bundespolizei. Ob und in welcher Höhe Geld erbeutet wurde, blieb unklar. Der Geldautomat sei mit einem Gasgemisch gesprengt worden.

Bereits 20 Geldautomaten in Brandenburg in diesem Jahr gesprengt

Das Rathausgebäude wurde nach der Explosion untersucht mit dem Ergebnis, dass die Statik für die Büros gegeben sei, hieß es weiter. Die Bankfiliale werde noch überprüft. Wie hoch der Sachschaden an den Gebäuden war, ist noch unklar.

In Brandenburg sind in diesem Jahr bereits knapp 20 Geldautomaten von Bank- oder Sparkassenfilialen gesprengt worden. Zuletzt traf es am 30. September einen Geldautomaten einer Bank in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). (dpa)