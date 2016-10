06.10.2016

Fünf Fälle aus Brandenburg : Biosphäre, Blütentherme, BER und Buga im neuen Schwarzbuch der Steuerzahler

Die Tropenhalle Biosphäre ist seit Jahren defizitär. Foto: M. Thomas

Das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes enthält fünf Fälle aus Brandenburg, darunter die Biosphäre in Potsdam, die Blütentherme in Werder und der BER.

Im neuen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler sind auch fünf Fälle aus Brandenburg enthalten. Dazu zählen nach PNN-Informationen der BER, die Pläne zur Biosphäre in Potsdam, die Blütentherme in Werder/Havel, die Kostenexplosion beim neuen Teltower Hafen und die Buga vom vergangenen Jahr. Dabei gehe es jeweils um kommunale Ausgaben, kündigte der Verein an. An diesem Donnerstag soll das Schwarzbuch veröffentlicht werden.

Der Verein zählt allein in Brandenburg rund 3500 Mitglieder. Die Organisation will nicht nur besonders krasse Fälle von Steuerverschwendung anprangern, sondern auch zur Versachlichung der Debatte um Steuern und Staatseinnahmen beitragen. (dpa/PNN)