06.10.2016

von Lorenz Maroldt

Berlin-Zehlendorf : Merkel-Parole übermalt - und prompt verurteilt

Bild vergößern Irmela Mensah-Schramm ist praktisch täglich in Aktion. Seit mehr als 25 Jahren ist das die Berufung der früheren Heilpädagogin, die dafür mehrfach ausgezeichnet wurde. Foto: Mike Wolff

Irmela Mensah-Schramm beseitigt seit 30 Jahren rechte Sprüche und wurde oft ausgezeichnet. Jetzt hat sie einen Slogan verändert - und wurde zu einer Strafe verdonnert.

Wenn Sie mal etwas wirklich Beklopptes lesen wollen, müssen Sie jetzt dran bleiben. Irmela Mensah-Schramm, 70, übermalt und beseitigt seit 30 Jahren Nazi-Sprüche und rechte Parolen, sie erhielt dafür u.a. die Bundesverdienstmedaille, das „Band für Mut und Verständigung“ der Ausländerbeauftragten des Senats und den Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ der Bundesregierung - und jetzt ein Jahr auf Bewährung vom Berliner Kammergericht.

Und das kam so: In einem Zehlendorfer Fußgängertunnel hatte sie den Spruch „Merkel muss weg“ umgewandelt in „Merke! Hass weg“. Auf Druck einer eifernden jungen Staatsanwältin („Suchen Sie sich eine andere Art der Meinungskundgebung“) sah das eigentlich einstellungsbereite Gericht den Straftatbestand der Sachbeschädigung erfüllt - die abstruse Begründung: Ein Buchstabe und ein Herz, das den Punkt unter dem Ausrufungszeichen darstellt, waren größer als der ursprüngliche schwarze Schriftzug gewesen. Außerdem habe die Rentnerin die auffällige Farbe Pink verwendet.

Ist ja ungeheuerlich - das Checkpoint-Urteil: Die Anklägerin wird zum Tragen von roten Ohren verdonnert (ein Jahr ohne Bewährung).

+++

