06.10.2016

Kreisgebietsreform in Brandenburg : Brandenburg 2019: Neun statt 14 Landkreise

von Thorsten Metzner

Rot-Roter Plan: Großkreise in der Lausitz und der Flughafenregion, Potsdam einzige kreisfreie Stadt

Potsdam - In Brandenburg soll künftig nur noch neun Landkreise und die Landeshauptstadt Potsdam als einzige kreisfreie Stadt geben – statt der bisher 18 Gebietskörperschaften. Diesen Plan des rot-roten Bündnisses für die umstrittene Kreisreform präsentierten Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch in Potsdam. Auf das Modell hatten sich die Koalitionäre nach PNN-Informationen erst nach zwei Sitzungen im Koalitionsausschuss, letzten Freitag und dann noch einmal am Tag der deutschen Einheit, einigen können.

Das Modell enthält zwei Überraschungen, etwa für die Flughafenregion: Die Speckgürtel-Kreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming sollen fusionieren. Es entstehe dort vielleicht der wirtschaftlich stärkste Landkreis in Ostdeutschland, sagte Schröter. Bislang profitiere allein Dahme-Spreewald von den Vorteilen des Flughafens, während Teltow-Fläming die Lasten trage. „Künftig würden Freud und Leid gerechter verteilt.“ Und im Süden Brandenburgs soll es in der Lausitz künftig nur einen einzigen Megakreis geben, „einen Vierling“, der aus Cottbus sowie den Kreisen Spree-Neiße, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz geformt werden soll. Schröter begründete dies auch mit dem anstehenden Strukturwandel: „Die Lausitz wird mittelfristig nicht mehr Braunkohleregion sein. Spätestens in 20 Jahren werden wir dort eine andere Situation haben.“ So klar hat sich noch nie ein Mitglied der brandenburgischen Landesregierung zum näher rückenden Ende der Kohleverstromung geäußert.

Nach dem Plan sollen die bisherigen Kreise Potsdam-Mittelmark, Oberhavel und Märkisch-Oderland selbstständig bleiben. Im Nordwesten sollen die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin einen Kreis bilden, im Nordosten die Uckermark und der Barnim. Die Stadt Brandenburg/Havel wird dem Kreis Havelland zugeschlagen. Der soll auch einen kleinen Teil von Potsdam-Mittelmark erhalten, nämlich das Amt Beetzsee. Mittelmark-Landrat Wolfgang Blasig (SPD) sieht zumindest das kritisch. „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das Amt Beetzsee gern ins Havelland will“, sagte er den PNN. Es gebe zwar natürlich eine Bindung ans Havelland, das Amt müsse aber selbst entscheiden, wohin es wolle. Auch Frankfurt (Oder) soll seine Kreisfreiheit verlieren und im bisherigen Kreis Oder-Spree aufgehen.

Es sei ein Vorschlag der beiden Ministerien, hieß es. Ein Kabinettsbeschluss soll bis Dezember folgen. Schröter und Görke betonten, dass es um „eine zukunftsfeste Lösung“ für Brandenburg gehe, auch wegen der demografischen Herausforderungen. Außer im Nordwesten würde kein Kreis trotz der Bevölkerungsrückgänge 2030 weniger als 175 000 Einwohner haben. Und es sei keine „Kostensparoperation“, so Schröter. Stattdessen werden laut Görke für die Reform 415 Millionen Euro reine Landesmittel bereitgestellt und weitere 200 Millionen Euro aus der im Haushalt vorgesehenen Kommunalförderung, und zwar zur Teilentschuldung von Kommunen. Eine Reform der Gerichtsbezirke und der Finanzämter in der Folge sei nicht nötig, so Görke.

Die Pläne stoßen auf Widerstand. Die CDU warf Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor, den Zusammenhalt des Landes zu gefährden. Die Oberbürgermeister der bedrohten kreisfreien Städte sprachen von einer „Landkarte der Willkür“. Empört reagierte nach PNN-Informationen auch Stefan Loge, SPD-Landrat von Dahme-Spreewald. Differenziert reagierten die Grünen. (mit eb)