05.10.2016

Charlottenburg-Wilmersdorf : International erfahrener Pädagoge soll Mandela-Schule leiten

Erst in der Mozart-Schule,jetzt in der Nelson-Mandela-Schule: Gerald Miebs soll wieder als Schulleiter die Wogen glätten.

Die Irritationen um die vakante Leitung der Internationalen Nelson-Mandela- Schule in Wilmersdorf sind beigelegt: Der am Mittwoch der Schulkonferenz präsentierte Gerald Miebs bringt die von der Schule geforderten internationalen Erfahrungen mit: Er leitete die Deutsche Schule in Kobe/Japan, die Deutsche Internationale Schule in Abu Dhabi und war Sprecher der Schulleiter der Deutschen Schulen in Nahost. Zwischendurch leitete er eine Schule in Eckernförde und seit 2014 die Neuköllner Walter-Gropius-Schule.

Anfang 2016 wurde Miebs von der Verwaltung zur Hilfe gerufen, als es an der Hellersdorfer Mozart-Schule massive Gewalt- und Führungsprobleme gab. Seither gilt Miebs als Konfliktlöser.

An der Mandela- Schule hatte die Schulkonferenz im Juli die einzige Bewerberin abgelehnt, sodass die Schule mit ihren 1300 Schülern keine Leitung hatte, was umso schwieriger war, als im Herbst eine zweite Internationale Schule aus der Mandela-Schule ausgegründet werden soll.