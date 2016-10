Facebook-Post von Robert Drewnicki : Müller-Berater will AfD-Wähler nicht für SPD gewinnen

Bild vergößern Ein SPD- und ein AfD-Plakat vor der Wahl. Foto: REUTERS

Robert Drewnicki, Kommunikationsberater von Michael Müller, will AfD-Wähler nicht für die SPD zurückgewinnen. Das hat er via Facebook kundgetan. Und seine Analyse geht noch weiter.

Robert Drewnicki, Kommunikationsberater des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, hat in einem Facebook-Post den Versuch, AfD-Wähler wieder für die SPD zu gewinnen, für vergeblich erklärt. "Die SPD-Politik, die man machen muss, um diese WählerInnen zurückzuholen möchte ich mir nicht vorstellen und wird es mit unserer SPD-Berlin sicher auch weiterhin nicht geben", schrieb Drewnicki schon am 2. Oktober, BZ und Bild hatten nun als erste darüber berichtet.

Drewnickis Analyse: "AfD-WählerInnen sind eher älter, mittel bis niedrig gebildet, Arbeiter und Arbeitslose, wohnen eher dort, wo es wenig Menschen mit Migrationshintergrund gibt, interessieren sich absolut unterdurchschnittlich für die (SPD-)Themen Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Mieten, dafür um so mehr für die Themen Flüchtlinge und Sicherheit! Da sie größtenteils aus Enttäuschung AfD gewählt haben, kann man sich vorstellen, welche repressive Flüchtlings- und Sicherheitspolitik sie bevorzugen." Nachzulesen ist der Text auf Drewnickis Facebook-Seite.

Kurz vor der Wahl hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller in drastischen Worten vor einem Wahlerfolg der AfD gewarnt und davon gesprochen, 10 bis 14 Prozent für die AfD würden auf der ganzen Welt als ein Zeichen des Wiederaufstiegs der Rechten und Nazis in Deutschland gewertet. Am Ende wurde es sogar ein bisschen mehr: Die AfD landete bei 14,2 Prozent der Wählerstimmen. Müllers Vorstoß wurde von vielen Beobachtern als Alarmismus und Verunglimpfung der AfD-Wähler kritisiert (lesen Sie hier einen Kommentar von Tagesspiegel-Autor Gerd Appenzeller). (Tsp)

