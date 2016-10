Polizei in Brandenburg : So viele Polizeianwärter wie lange nicht

Oranienburg/Potsdam - In Brandenburg sind in diesem Jahr so viele junge Menschen als Polizeianwärter eingestellt worden wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren. 207 Männer und Frauen wurden am Dienstag an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel) ernannt, wie das Innenministerium mitteilte. Zusammen mit der Einstellung im Frühjahr macht das in diesem Jahr insgesamt 350 neue Anwärter. Ähnlich hohe Zahlen waren zuletzt 1994 erreicht worden. Die rot-rote Landesregierung hat die Mindeststärke der Polizei wieder auf gut 8200 Beamte aufgestockt, nachdem sie diese ursprünglich auf 7000 absenken wollte. 2010 waren nur 100 Anwärter aufgenommen worden. Seit 2015 nimmt die Fachhochschule zweimal im Jahr Anwärter zur Ausbildung und zum Studium auf. Das ist aufgrund der erfolgten deutlichen Steigerung der Stellenzahl für die Anwärter notwendig. Für den aktuellen Ausbildungslehrgang gab es 4300 Bewerber. Etwa zwei Drittel der neuen Anwärter sind Brandenburger, 34 stammen aus Berlin. Unter den neuen Anwärtern sind auch fünf ehemalige Zeitsoldaten der Bundeswehr. dpa/axf