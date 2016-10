NACHRICHTEN

Brandenburger Jugendämter prüfen häufiger das Wohl von Kindern

Wiesbaden - Die Jugendämter in Brandenburg prüfen deutlich häufiger, ob das Wohl eines Kindes in Gefahr ist als noch vor wenigen Jahren. Knapp 7250 solcher Verfahren wurden 2015 gezählt – fast 1000 mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 2012, als die Zahlen erstmals erhoben wurden, waren es nur etwa 4440 Verfahren in Brandenburg. Vernachlässigung oder Misshandlung – in fast jedem sechsten Fall (1177) stellten die Fachleute 2015 eine akute Gefährdung fest. In 2270 Fällen war das Kindeswohl zwar nicht in Gefahr, doch die Familie brauchte nach Einschätzung der Behörden Hilfe. Keine Unterstützung war in 2424 Verfahren nötig. dpa

Berliner Hauptbahnhof nach Unglück gesperrt

Berlin - Ein Mann ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Er stürzte aus nicht bekannten Gründen in das Gleis 13, hieß es bei der Bundespolizei. Unterbrochen waren der Fernverkehr auf den Gleisen 11–14 und der S-Bahn-Verkehr zwischen Friedrichstraße und Zoo. Die Sperrungen wurden drei Stunden später aufgehoben. Eine erste Auswertung der Videoaufnahmen ergab, dass keine Fremdeinwirkung vorlag, die Person nicht geschubst wurde. Allerdings bewege sich die Person nicht so, wie Selbstmörder dies in der Regel tun, hieß es. Möglich sei, dass die Person bewusstlos wurde oder stolperte. Ha