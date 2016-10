Brandenburg für Logistikstandort auf Expo Real

Potsdam - Als Top-Logistikstandort will sich Brandenburg von Dienstag an auf der größten deutschen Immobilienmesse Expo Real in München präsentieren. Das Land ist mit 13 Ausstellern vertreten, wie die Zukunftsagentur mitteilte. Die Hauptstadtregion verfüge über eine gut ausgebaute und leistungsfähige Infrastruktur im Herzen Europas, betonte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) im Vorfeld. Hier gebe es eine gute Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung. Investoren finden nach Angaben der Zukunftsagentur Brandenburg nicht nur Gewerbeflächen zu günstigen Preisen. Auch mit niedrigen Kommunalsteuern und motivierten Fachkräften sowie Wirtschafts- und Arbeitsförderung aus einer Hand könne geworben werden. Die Förderbank ILB hat seit 1991 über 1000 Logistikunternehmen mit rund 190 Millionen Euro unterstützt. Dadurch wurden Investitionen von knapp 880 Millionen Euro angeschoben. Die Messe läuft bis Donnerstag. EXPO REAL]dpa