Anstiege der Fahrpreise moderat

Berlin - Bei der diesjährigen Preisrunde für Busse und Bahnen im Nahverkehr kommt niemand so günstig davon wie Berliner und Brandenburger. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hatte angekündigt, zum Jahreswechsel die Preise durchschnittlich um 0,56 Prozent zu erhöhen. Das ist bundesweit mit Abstand die geringste Tariferhöhung, wie ein Vergleich der großen Verkehrsverbünde ergab. In und um Hamburg und Köln steigen die Fahrpreise am Neujahrstag um 1,4 Prozent, in den Großräumen Stuttgart und Frankfurt um 1,9 Prozent. In Düsseldorf und dem Ruhrgebiet müssen die Fahrgäste ab 1. Januar 2,3 Prozent mehr berappen, im Raum München sogar 2,9 Prozent. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass die Preise im bundesweiten Durchschnitt um zwischen 2 und 2,5 Prozent steigen. Die kommunalen Verkehrsunternehmen begründeten ihre Preiserhöhungen vor allem mit Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und den klammen Kassen der Gemeinden. Der VBB erhöhte die Preise dieses Mal so geringfügig wie nie. Dabei gaben die niedrige Inflation und die gesunkenen Strom- und Dieselpreise den Ausschlag. Sie bestimmen über einen Index den Fahrkartenpreis. dpa