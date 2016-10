NACHRICHTEN

Farbattacke auf AfD-Büro in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde - Drei vermummte Personen haben in der Nacht zum gestrigen Montag das Bürgerbüro der AfD-Landtagsabgeordneten Birgit Bessin in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) attackiert. Wie die Polizei mitteilte, haben die mutmaßlich linksextremen Täter gegen 1.15 Uhr mehrere Farbbomben gegen die Scheiben des Büros in der Potsdamer Straße geworfen. Dabei ging nach Polizeiangaben auch die Außenverglasung einer doppeltverglasten Fensterscheibe zu Bruch. Zeugen hatten die drei maskierten Personen bei der Tat beobachtet und gegenüber der Polizei angegeben, dass die Täter anschließend in Richtung Dachsweg geflohen sind. Der Sachschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen etwa 3000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Tel.: (03371) 60 00 entgegen. Die Farbattacke ist nicht der erste Angriff auf das AfD-Büro: Anfang Mai hatten Unbekannte einen Stein auf die Glasfassade geworfen – das zerborstene Fenster musste anschließend notgesichert werden. Wenige Wochen später wurde eine linke Parole an die Fenster geschmiert. rgz

Berlin-AfD will Kay Nerstheimer aus Partei werfen

Berlin - Der wegen rechtsradikaler und homophober Äußerungen umstrittene AfD-Politiker Kay Nerstheimer soll aus der Partei ausgeschlossen werden. „Der AfD-Landesvorstand hat beschlossen, einen entsprechenden Antrag beim Landesschiedsgericht zu stellen“, sagte AfD-Sprecher Ronald Gläser am Montagabend. Der Antrag werde mit parteischädigendem Verhalten begründet und müsse noch formuliert werden. Nerstheimer hatte bei der Wahl am 18. September ein Direktmandat in Lichtenberg gewonnen. Er trat jedoch freiwillig aus der neuen AfD-Fraktion aus und wird dem Abgeordnetenhaus voraussichtlich als fraktionsloser Abgeordneter angehören. Grund für den Parteiausschluss sind verschiedene Äußerungen Nerstheimers bei Facebook, „die nicht Linie der AfD sind“, erklärte der Sprecher. Nerstheimer schrieb über Menschen, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind: „Das ist einfach nur widerliches Gewürm.“dpa/lmc