Tag der Offenen Moscheen in Berlin : Im Islamischen Gotteshaus Koran lesen und Mokka trinken

Gläubige beten in der Sehitlik-Moschee. Auch dieses islamische Gotteshaus ist heute geöffnet.

Achtzehn Moscheen haben heute in Berlin ihre Türen geöffnet. Besucher können an Führungen teilnehmen und über den Islam diskutieren.

In Berlin sind am heutigen Montag 18 Moscheen für neugierige Besucher geöffnet. Dabei sollen sich die Gäste auch mit dem Motto "Migration als Herausforderung und Chance" auseinandersetzen. Denn die Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr habe die islamische Gemeinden betroffen.

"Hilfesuchend wandten sich tausende Flüchtlinge an die Moscheen. Sie fanden dort nicht nur Unterstützung, sondern Freundschaft und ein Stück Heimat. Seither engagieren sich bundesweit sehr viele Moscheegemeinden", sagt ein Sprecher des Koordinationsrates der Muslime, der den Tag veranstaltet.

Besucher können auch kalligrafische Schriften üben

Unter den offenen Moscheen sind auch das Islamische Zentrum in der Adalbertstraße, der Friedenauer Kulturverein in der Hedwigstraße und die Sehitlik-Moschee am Columbiadamm. Deren Vorstand, Ender Çetin, sagt: "Die Führungen sind unser Sprachrohr." Die Gemeinde gebe keine eigene Zeitung heraus oder habe andere Möglichkeiten, die Berliner zu erreichen. Deshalb sei der Tag der offenen Moschee besonders wichtig. Besucher in der Sehitlik-Moschee können an Führungen teilnehmen, im Koran lesen, Mokka trinken oder kalligrafische Schriften üben.

Der Tag der offenen Moschee findet seit dem 3. Oktober 1997 statt. Daran nehmen Jahr für Jahr bundesweit etwa 1000 islamische Gotteshäuser teil. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Veranstalters 100.000 Besucher. In der Sehitlik-Moschee waren es 3000 Menschen. "Ich hoffe, dass in diesem Jahr wieder so viele kommen", sagt Çetin. Bis zum Abend sind die Türen seiner Moschee geöffnet. So können Besucher um 18.48 Uhr am Abendgebet teilnehmen. Anschließend werden Teile des Koran rezitiert und ins Deutsche übersetzt.