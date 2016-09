29.09.2016

Umbauten beim Bahnhof Jannowitzbrücke : Neue Ampel, neue Bäume für die Holzmarktstraße

Bild vergößern Hinter der S-Bahn wird gebaut: Blick vom anderen Spreeufer auf die S-Bahn - dahinter verläuft die Holzmarktstraße. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Eine wichtige Verkehrsachse wird umgebaut: Die Holzmarktstraße wird von drei auf zwei Fahrstreifen schmaler, dafür wird der Radstreifen zweieinhalb Meter breit.

Der Senat baut für rund 3,5 Millionen Euro eine Hauptverkehrsachse um: Von nächster Woche an bis April 2018 wird die Holzmarktstraße zwischen Lichtenberger und Alexanderstraße erneuert. Die autobahnähnliche Piste vor dem Bahnhof Jannowitzbrücke und der BVG-Zentrale bekommt künftig zwei (statt bisher drei) Fahrstreifen pro Richtung. Hinzu kommen nach Auskunft der Stadtentwicklungsverwaltung durchgehende Parkstreifen an den Rändern sowie je 2,5 Meter breite Radfahrstreifen. Die Gehwege sollen von derzeit zwei bis fünf auf 8,5 Meter verbreitert werden, am Bahnhof Jannowitzbrücke ist eine Fußgängerampel geplant.

Der Platzgewinn resultiert auch aus dem schmaleren Neubau des Mittelstreifens. Der soll mit künftig sechs Metern aber immer noch breit genug für 56 Schrägparkplätze und neue Baumscheiben sein. Insgesamt sollen 69 Ulmen gepflanzt werden, die allerdings auch schadhafte Pappeln am Straßenrand ersetzen, die gefällt werden sollen.