Gerbers Abneigung gegen den Lausitzfonds

Der Region steht ein Strukturwandel weg von der Braunkohle bevor. Helfen sollen sich Kumpels aber selbst

Potsdam - Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) lehnt einen eigenen Regionalfonds des Landes für den Strukturwandel in der Lausitz ab. „Wir werden den Strukturwandel in der Lausitz weiter unterstützen, auch mit Fördermitteln“, entgegnete Gerber am Donnerstag in der Plenarsitzung des Landtags auf entsprechende Anträge der Opposition. „Einen eigenen Lausitzfonds brauchen wir nicht.“ Gerber verwies darauf, dass die Braunkohle noch lange die Energieversorgung sichern müsse, bis die Erneuerbaren Energien verlässlich und bezahlbar seien. Die Anträge der Oppositionsfraktionen zur Einrichtung eines Lausitzfonds lehnte die Mehrheit der rot-roten Koalitionsfraktionen ab.

Die Landesregierung sehe sich durchaus in der Pflicht, einen Strukturbruch wie in den Jahren nach der Wende zu verhindern, versicherte Gerber. Die Initiativen müssten aber nicht aus Potsdam, sondern aus der Region selbst kommen. „Ich erwarte von den Akteuren in der Lausitz, dass sie weitere Ideen für ihre Region entwickeln“, betonte der Minister. Dies werde nicht am Grünen Tisch in der Landeshauptstadt geschehen.

Der CDU-Wirtschaftsexperte Dierk Homeyer warf der Landesregierung vor, keinen Plan für die Lausitz nach der Braunkohle zu haben. Der Lausitz-Bericht des Ministers sei eine „lieblose Aufzählung“ von allgemeinen bundes- und landespolitischen Programmen. „Und genauso lieblos ist Ihre Politik für die Lausitz“, sagte Homeyer. „Eine Liste von Projekten einzureichen und darauf zu warten, dass der Bund sie finanziert, ist keine aktive Politik.“ Daher fordert die CDU eine Koordinierungsstelle für den Strukturwandel in Cottbus und Mittel im nächsten Haushalt zur Förderung von Gutachten und Projekten. „Wir brauchen ein Lausitzgesetz“, forderte Homeyer. Dieses solle die bisherigen Förderstrukturen aufbrechen, die für die Strukturentwicklung hinderlich seien. Darin könne die Lausitz als Modellregion definiert werden – und dann seien Pilotprojekte beispielsweise im Bereich Energieversorgung, Industrie 4.0 oder Telemedizin möglich.

Auch die Grünen warfen der Landesregierung Untätigkeit vor. „In Wirklichkeit versuchen Sie doch nur, den Status Quo so lange wie möglich aufrecht zu erhalten“, kritisierte der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus. „Statt wider besseres Wissen am Weiterbetrieb der Braunkohlekraftwerke bis nach 2030 festzuhalten, sollte die Landesregierung noch stärker in die erneuerbaren Alternativen und vor allem Speichertechniken investieren.“ dpa