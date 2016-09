29.09.2016

von Alexander Riedel Drucken

Nur Berlin war sonniger : Brandenburg im September zweitsonnigstes Bundesland

von Alexander Riedel

Bild vergößern Kaum ein Bundesland war im September so sonnig wie Brandenburg? Diese Aufnahme an der Glienicker Brücke stammt vom 27. September. Foto: R. Hirschberger/dpa

Die Sonne verwöhnte Brandenburg im September besonders: Über 240 Sonnenstunden waren es in der Mark.

Brandenburg war im September das zweitsonnigste Bundesland. Nur in Berlin gab es noch mehr Sonnenschein. Gut 240 Sonnenstunden waren es in der Mark. Damit lag der Monat weit über dem langjährigen Durchschnitt von 156 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Entsprechend war es mit im Schnitt 17,6 Grad auch deutlich wärmer als üblich (13,8 Grad). Mit 20 Litern pro Quadratmeter fiel zudem weniger Niederschlag (Mittelwert: 45 Liter pro Quadratmeter).

Zugleich gab es aber in Brandenburg auch die bundesweit niedrigste gemessene Temperatur des Monats: 0,3 Grad waren es am 22. September in Coschen (Oder-Spree).

Blickt man auf ganz Deutschland, gehört der September 2016 laut Wetterdienst zu den vier wärmsten seit 1881. (dpa)