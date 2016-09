NACHRICHTEN

Tierschutzplan: Regierung will externen Entwickler beauftragen

Potsdam - Brandenburgs Landesregierung wird einen externen Anbieter mit der Entwicklung des Tierschutzplans beauftragen. Der Zuschlag werde bis zum 30. September erfolgen, sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch im Landtag auf eine Anfrage der Koalitionsparteien. Noch vor Jahresende soll eine Auftaktveranstaltung mit Vertretern und Experten stattfinden; ein erster Zwischenstand ist für das erste Halbjahr 2017 geplant. Ziel sei es, dass landwirtschaftliche Betriebe sich weiter modernisieren und ins Tierwohl investieren, sagte Vogelsänger. Der Landtag hatte im April die Entwicklung eines Tierschutzplans als Kompromiss nach einem Volksbegehren gegen Massentierhaltung beschlossen. Sowohl das Aktionsbündnis als auch der Landesbauernverband hatten zuletzt das Fehlen konkreter Aussagen zu den Plänen bemängelt. Die Bauern befürchten kostenträchtige Auflagen.

Brandenburg erhöht

Mindestlohn auf neun Euro

Potsdam - In Brandenburg gilt vom 1. Oktober an bei öffentlichen Aufträgen ein Mindestlohn von neun Euro. Das beschloss der Landtag am Mittwoch mit der Mehrheit der rot-roten Koalition. Damit geht Brandenburg über den bundesweiten geltenden Mindestlohn hinaus, der derzeit bei 8,50 Euro liegt und kommendes Jahr auf 8,84 Euro steigen soll.

Ermittlungen wegen Wahlfälschungsvorwurf

Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat wegen der Wahlfälschungsvorwürfe bei der jüdischen Gemeinde in Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der Urkundenfälschung, sagte Behördensprecher Martin Steltner auf Anfrage. Er bestätigte damit einen Bericht des RBB. Dem Gemeinde-Vorsitzenden Gideon Joffe und seiner Koach-Gruppe wird vorgeworfen, die vergangenen Gemeindewahlen gefälscht zu haben. Steltner sagte, bei den Ermittlungen müsse zunächst geklärt werden, ob Wahlzettel als Urkunden einzustufen seien. Laut RBB wies der Vorsitzende die Anschuldigungen erneut zurück.

Fremdenfeindliche Plakate und Wurfzettel in Guben aufgetaucht

Guben - An mehreren Stellen in der Kleinstadt Guben (Spree-Neiße) sind Wurfzettel und Plakate mit ausländerfeindlichem Inhalt aufgetaucht. Die kleinen Plakate seien am Mittwoch unter anderem an einem Friedhofszaun, an einer Bushaltestelle und einem Baustellenzaun entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Darauf sei der Schriftzug „Refugees not welcome“ (Flüchtlinge nicht willkommen) zu lesen. Einem Sprecher zufolge kam es in jüngerer Zeit auch immer wieder zu rechten Schmierereien in der Stadt.

Reichsbürgerbewegung

setzt auf neue Tricks

Potsdam - Die teilweise rechtsextreme Reichsbürgerbewegung setzt im Kampf gegen den deutschen Staat auf neue Tricks. Einzelne Mitarbeiter der Brandenburger Justiz erhielten „fingierte Schadenersatzforderungen in teilweise horrender Höhe“, sagte der Sprecher des Justizministeriums Brandenburg der „Märkischen Allgemeinen“. Die Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) in Brandenburg/Havel, Jasmin Wiriadidjaja, bestätigte dem Blatt 13 Fälle. Betroffen seien Richter, Mitarbeiter der Geschäftsstellen und Gerichtsvollzieher. dpa