28.09.2016

Missbrauchsvorwürfe in Unterkunft in Berlin-Moabit : Polizei erschießt Flüchtling nach Messerangriff auf Mitbewohner

Ein Mitarbeiter der Kriminaltechnischen Untersuchung der Berliner Polizei fotografiert einen Tatort vor der Traglufthalle der Flüchtlingsunterkunft in der Kruppstraße in Berlin-Moabit.

Zu den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen Flüchtling gibt es neue Details. Der Mann griff zuvor einen Mitbewohner an, der wegen Missbrauchsvorwürfen jetzt in Haft sitzt.

Der mutmaßliche Missbrauchstäter sitzt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft derzeit in Polizeigewahrsam und soll voraussichtlich noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Es gebe ernstzunehmende Zeugenaussagen, die dies rechtfertigten, heißt es. Die Polizei war am Dienstagabend wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen den 27-jährigen Pakistani in die Unterkunft an der Moabiter Kruppstraße nahe dem Hauptbahnhof gerufen worden. Die tödlichen Schüsse fielen nach Informationen des Tagesspiegels, als der Mann bereits mit Handschellen abgeführt worden war und im Streifenwagen saß. In diesem Augenblick stürzte sich der 29-jährige Iraker, vermutlich der Vater der Sechsjährigen, mit einem Messer auf den Pakistani. Bei dem Angriff soll er nach Zeugenaussagen gerufen haben: "Das wirst Du nicht überleben!"

Der 29-Jährige starb Stunden später im Krankenhaus

Um die Attacke zu stoppen, hätten die Beamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt und starb Stunden später im Krankenhaus. Wie viele Beamte geschossen haben, soll eine Mordkommission klären. Diese ermittele routinemäßig nach Polizeischüssen, hieß es. Passanten seien bei dem Einsatz nicht gefährdet worden.

Am Morgen danach herrscht Ruhe an der Flüchtlingsunterkunft. Etwas Absperrband liegt noch auf dem Boden, daneben sind bunte Straßenmalereien zu sehen. Der Kunstrasenplatz vor der Traglufthalle, wo normalerweise Kinder rennen und spielen, liegt komplett verlassen. Ab und zu treten junge Männer aus der Halle, rauchen eine Zigarette, trinken Kaffee aus Plastikbechern und schweigen. Journalisten dürfen nicht mit ihnen sprechen. In der Nachbarschaft der Flüchtlinge scheint dagegen Alltagstimmung zu sein. Beim Tennisclub Tiergarten läuft der Spielbetrieb, Anwohner gehen mit ihren Hunden spazieren.

Ermittlungen wegen Missbrauchs

Die Polizei war wegen der Missbrauchsvorwürfe in die Unterkunft gerufen worden, nachdem Zeugen ausgesagt hatten, der 27-Jährige habe das Mädchen am Dienstagabend in einen angrenzenden Park gelockt und sich dort sexuell an ihm vergangen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch ermittelt. Das Kind sei unverletzt geblieben und werde speziell betreut, teilte die Polizei weiter mit.

Dunkelziffer bei Missbrauchsfällen

Im Sommer hatte Annette Groth, die menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, mitgeteilt, dass es im ersten Quartal 2016 bundesweit 128 Missbrauchsfälle in Flüchtlingsunterkünften bekannt geworden seien. Das Dunkelfeld schätzen Experten weitaus größer ein. Unter den Tätern sollen auch Wachleute und Mitarbeiter der Unterkünfte sein.

Die Kinderschutzbeauftragte des Heims im alten Tempelhofer Flughafen sprach gar davon, dass solche Unterkünfte "ein Mekka für Pädophile und Menschenhändler“ seien. Die Kinder hätten Furchtbares erlebt, und ihre Eltern seien oftmals selbst zu traumatisiert, um sich ausreichend um sie kümmern zu können und sie zu beaufsichtigen.

Besuch aus Hollywood im Frühjahr

Im Mai hatte Schauspielerin Susan Sarandon die Unterkunft besucht, die von der Berliner Stadtmission betrieben wird. Nach einer Premiere beim Filmfest in Cannes war sie nach Berlin gereist, um sich dort mit Flüchtlingen zu treffen. Bis zu 300 Personen können in der Traglufthalle in der Kruppstraße versorgt werden. Bereits seit November 2014 steht die Halle auf dem Kunstrasenplatz - damals galt sie ein Pilotprojekt, weil bundesweit solche Hallen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.

Im Frühsommer hatte der Senat begonnen, zumindest die Massenunterkünfte in Turnhallen nach nach zu schließen und die Menschen unter anderem in neu errichteten Modularbauten unterzubringen.

Schüsse bei Festnahmen

In der zurückliegenden Zeit gab es mehre Festnahmen, bei denen Polizisten zur Schusswaffe griffen. Ende August griff beispielsweise ein Beamter in Hellersdorf zur Waffe, nachdem dort an Mann erst mehrere Passanten und dann die alarmierten Polizisten bedroht hatte. Der Mann wurde von einem Schuss in den Oberkörper getroffen. Ein Polizeispreche berief sich auf eine akute Bedrohungslage. (mit dpa)