27.09.2016

von Bodo Straub, Melanie Berger Drucken

Debatte um Jenna Behrends : CDU: "Offene Aussprache" zu Sexismus in der Partei

von Bodo Straub, Melanie Berger

Bild vergößern Hat den Sexismus in der CDU angeprangert und damit eine große Debatte losgetreten - auch um sie persönlich: Jenna Behrends. Foto: Sophia Kembowski/dpa

Nach einem Treffen am Montagabend will die CDU das Thema jetzt intern diskutieren. Sandra Cegla hält aber an ihren Aussagen über eine Affäre zwischen Behrends und Tauber fest - ebenso wie Behrends, die ebenfalls eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hat.

Nächste Runde im Fall Behrends: Am Montagabend trafen sich mehrere Beteiligte an dem CDU-internen Streit. Es habe "eine offene Aussprache" stattgefunden, teilte Carsten Spallek, stellvertretender CDU-Chef von Mitte, auf seiner Facebook-Seite mit. "Die Beteiligten vereinbarten dann, das Thema "Sexismus" ab sofort in Ruhe und in verschiedenen Gremien ausschließlich parteiintern zu diskutieren", schreibt Spallek weiter.

Jenna Behrends, neu gewählte CDU-Bezirksverordnete von Mitte, hatte vergangene Woche in einem Online-Magazin schwere Vorwürfe gegen ihre Partei erhoben und einen Senator scharf angegriffen - später wurde bekannt, dass es sich dabei um Berlins CDU-Chef und Innensenator Frank Henkel handelt.

Behrends kommentierte auf Twitter: "Die Debatte ist angestoßen. Vor uns liegt ein langer Weg", und: "Das Ergebnis der heutigen Aussprache teile ich", und verlinkte auf Spalleks Facebook-Eintrag.

Cegla hält an Aussagen fest

Neben Behrends waren auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld, die Vorsitzende der Frauen-Union in Mitte, Sandra Cegla, und die Frauenrechtlerin Zana Ramadani bei dem Treffen. Cegla und Ramadani hatten Behrends nach der Veröffentlichung des Textes zum Teil heftig kritisiert. Dem Tagesspiegel sagte Cegla am Dienstag, dass sie an der Kritik festhalte und ihre Aussagen nicht zurücknehme und auch an ihrer eidesstattliche Versicherung dazu steht, allerdings wolle die CDU das Thema jetzt zunächst intern diskutieren. Ab sofort wolle sie sich nicht mehr öffentlich zu den persönlichen Differenzen zwischen ihr und Frau Behrends äußern. Auch Behrends untermauert ihre Aussagen mit einer eidesstattlichen Erklärung. ""Ich hatte keine Affäre, Beziehung o.ä. mit Peter Tauber. ... Es gab keine sexuellen Handlungen zwischen Peter Tauber und mir", heißt es darin. Das angebliche Gespräch habe nie stattgefunden.

"Vertrauensverhältnisse sind beschädigt, aber wir haben durch die Debatte auch gesehen, dass wir bei diesem Thema nicht gut aufgestellt sind", sagte Cegla. Eine Arbeitsgruppe zu Sexismus sei in Planung, am Ende soll ein Positionspapier für die Partei stehen.

Vor zwei Tagen gaben Cegla und Ramadani eine gemeinsame Pressemitteilung heraus. Darin erklärte Cegla, Behrends unterhalte ein Verhältnis mit CDU-Bundesgeneralsekretär Peter Tauber und war bereit, darüber eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. Ramadani sprach ebenfalls von einer Affäre, die Behrends mit Tauber gehabt haben soll und von einem gesicherten Facebook-Chat, der Äußerungen von Jenna Behrends in diese Richtung beinhalten soll.

Abwesenheit von Frank Henkel

Außerdem war B.Z.-Informationen zufolge auch CDU-Ortsvorstand Florian Schwanhäußer bei dem Treffen dabei.

Innensenator Henkel, gegen den Behrends schwere Vorwürfe erhebt, war bei dem Treffen nicht dabei. Laut Aussage von Sandra Cegla habe das an der kurzfristigen Einladung durch Carsten Spallek zu dem Treffen gelegen. Darüber werde intern auch gerade kritisch diskutiert.

Mittlerweile blickt Jenna Behrends fassungslos auf das, was sie ausgelöst hat, als sie den Sexismus in ihrer Partei anprangerte. Alles dazu lesen Sie heute auch auf der Seite 3 des Tagesspiegels - oder unter diesem Link.