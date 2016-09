Lehrerpreis für Luckenwalder Pädagogin

Potsdam - Die Pädagogin Ines Weghenkel aus Luckenwalde ist mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden. Die Deutsch- und Englischlehrerin war von ihren Schülern am Oberstufenzentrum des Landkreises Teltow-Fläming nominiert worden, teilte der Deutsche Philologenverband am Montag in Potsdam mit. Damit seien unter anderem ihr großes schulisches Engagement, ihre Hilfsbereitschaft außerhalb der Schule, die Konfliktberatung und die abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung belohnt worden, erklärte die Jury. Weghenkel ist die einzige Lehrerin in Ostdeutschland, die mit dem Preis geehrt wurde.

Die Pädagogin sieht ihre Schüler im Kampf an vielen Fronten, nicht nur im Klassenzimmer. Fehlende Vorbilder, Geldmangel und strukturschwache Gegenden machten ihnen zu schaffen, sagte sie der „Märkischen Allgemeinen“ (Montag). „Da gibt es viele Sachen, die sie nicht verdauen“, meinte sie. „Deshalb brauchen die Jugendlichen Mentoren.“ „Schüler zeichnen Lehrer aus - ein schöneres Lob kann es für Lehrkräfte kaum geben“, schrieb Bildungsminister Günter Baaske (SPD) der Pädagogin in einer persönlichen Gratulation. Weghenkel gehöre zu den hochengagierten Lehrerinnen und Lehrern, „die die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie stehen, sie fördern, unterstützen und auf ihrem Weg begleiten“. Insgesamt erhalten in diesem Jahr 16 Lehrer und sechs Pädagogen-Teams aus zehn Bundesländern den Lehrerpreis. Rund 4500 Schüler und Lehrkräfte hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, der seit 2009 jährlich von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband organisiert wird. dpa