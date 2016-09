NACHRICHTEN

Zwei Asylbewerber

in Schwedt geschlagen

Schwedt (Oder) - Zwei Asylbewerber sind in Schwedt (Oder) von Einheimischen verprügelt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 17 und 18 Jahre alten Syrer am Samstagabend im Stadtgebiet unterwegs, als sie unvermittelt von einer Gruppe Männer attackiert wurden. Sie prügelten mit Fäusten auf ihre Opfer ein und traten sie. Am Ende warfen die Angreifer Fahrräder auf die wehrlosen Jugendlichen. Eine Frau, die den Syrern zur Hilfe eilte, wurde bedroht und verbal attackiert. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter fassen. Es soll sich um einen 33 Jahre alten, polizeibekannten Mann handeln. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Gruppe. dpa

Raumordnungsverfahren für neue Gas-Pipeline noch im Herbst

Potsdam/Kassel - Das Raumordnungsverfahren für die neue Erdgas-Pipeline Eugal durch Brandenburg soll noch in diesem Herbst starten. Das teilte das Betreiber-Unternehmen Gascade am Montag in Kassel mit. Die Firma plant hierzu entlang der Strecke von der Ostsee bis nach Sachsen Informationsveranstaltungen für Anwohner. Ab kommender Woche will Gascade in Brandenburg mögliche Trassenvarianten vorstellen und mit Anliegern diskutieren. Obwohl die neue Leitung entlang der 2011 eröffneten Pipeline Opal verlaufen soll, drohen Probleme etwa bei der Unterquerung der Dahme in Bindow (Dahme-Spreewald). Auch in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Teltow-Fläming gibt es Einwände wegen der Zerschneidung von Gemeinden oder der Kollision mit anderen Projekten. Gascade, ein Gemeinschaftsunternehmen von BASF und dem russischen Erdgasriesen Gazprom, plant eine Leitung mit zwei Strängen. Der erste soll Ende 2019 ans Netz gehen; der zweite ein Jahr später. 275 der insgesamt 485 Kilometer langen Leitung sollen durch Brandenburg verlaufen, um nach dem Bau der Ostsee-Pipeline „Nord Stream 2“ zusätzliches russisches Erdgas von der Ostsee nach Tschechien zu bringen. Die Trassen sollen Ende 2019 in Betrieb gehen. dpa

Neuer polnischer Botschafter

zu Gast in Potsdam

Potsdam - Brandenburg und Polen wollen die guten Beziehungen zueinander fortsetzen. Hierzu stattet der neue polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przylebski, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam seinen Antrittsbesuch ab, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Przylebski folgt auf Jerzy Marganski, der seit Februar 2013 als Botschafter in Berlin tätig war. Zu Marganski habe Woidke, der auch Polen-Koordinator der Bundesregierung ist, ein ausgezeichnetes, pragmatisches Verhältnis gehabt, hieß es. Diesen Kurs wolle er mit dem neuen Botschafter fortsetzen. dpa