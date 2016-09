27.09.2016

Elche zieht’s nach Erkner

Bild vergößern Welch ein Elch! Dieses Tier lebt allerdings nicht an der Autobahn, sondern im Wildpark Groß Schönebeck. Foto: dpa, Patrick Pleul

Wanderer sichten Tiere im Südosten Berlins

Erkner - Lange Wege nach Schweden? Unnötig. Wer einen Elch in freier Wildbahn erleben will, kann mit einer guten Portion Glück seit einigen Jahren auch in Brandenburg das größte lebende Säugetier Europas beobachten. Die letzte Elch-Meldung kommt aus Erkner (Oder-Spree) am Südostrand von Berlin. Dort entdeckte ein Wanderer am Donnerstag einige der Hünen in der Nähe des Berliner Autobahnrings und meldete dies dem örtlichen Forstamt. Experten halten dies für plausibel. „Elche kommen immer mal wieder zu Stippvisiten aus Polen, Tschechien oder dem Baltikum nach Brandenburg“, sagt Revierförster Ulf Nösel. Er ist zwar nicht für die Region rund um Erkner zuständig, sondern für die Wälder bei Bad Freienwalde im Märkischen Oderland, aber in seinem Revier waren Mitte September gleichfalls Elche unterwegs.

Dass Brandenburg bereits Elch-Einwanderungsland geworden ist und sie dort sesshaft werden, gilt zwar noch als unrealistisch, aber immerhin: „Sie sind auf dem Vormarsch“, verkündet auch der Landesverband des Naturschutzbundes (Nabu). Vor allem junge Bullen schwimmen offenbar von Polen aus durch die Oder, um sich auf deutscher Seite nach Partnerinnen und einem eigenen Revier umzusehen. An den dünn besiedelten Gegenden Brandenburgs mit Sümpfen, Bruchwäldern und Feuchtwiesen könnten sie durchaus Gefallen finden. „Das ist genau nach dem Geschmack dieser Großhirsche“, sagt Förster Ulf Nösel. Bislang würden die meisten aber nach ihrem Ausflug gen Westen wieder in die alte Heimat zurückkehren. „Vielleicht ist’s ja dort noch einsamer und wilder.“

Unterwegs in der Mark müssen die bis zu zweieinhalb Meter hohen Tiere nichts fürchten außer Autos. Straßen sind sie weniger gewohnt, weshalb sie viel unachtsamer über die Fahrbahn laufen als Rot- und Damwild oder Wildschweine aus den Wäldern von Berlin und Brandenburg. Der letzte derartige Unfall ereignete sich im Herbst 2012 auf der Autobahn A10 bei Erkner. Ein 500-Kilo-Bulle rannte vor einen VW-Polo, das Tier starb, der Fahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.Christoph Stollowsky