21.09.2016

von Thomas Loy, Stefan Jacobs Drucken

Verkehrsdaten der Senatsverwaltung : Radfahrer-Zählung jetzt online

von Thomas Loy, Stefan Jacobs

Bild vergößern Der Radverkehr in Berlin wächst und wächst und wächst... Foto: Jörg Carstensen/dpa

Senat veröffentlicht Verkehrsdaten online: Täglich fahren knapp 8900 Radler über die Oberbaumbrücke.

Die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain zieht Radfahrer magisch an. Seit Jahresbeginn haben fast 2,6 Millionen Radler die historische Spreequerung passiert – beide Richtungen addiert. Damit liegt die Oberbaum- knapp vor der Jannowitzbrücke, die wurde bis Mittwoch genau von 2.153.666 Radfahrern überquert. Wer solche Zahlen mag, kann sich jetzt auf den Internetseiten der Verkehrsverwaltung sattlesen.

Die Verkehrslenkungsbehörde hat zehn Zählstellen für Radfahrer online gestellt. Die Daten werden über eine Induktionsschleife erfasst und tagesaktuell übermittelt, für jede Zählstelle lässt sich die Zahl der Radfahrer für einen beliebigen Tag des Jahres abrufen. Die Zahlen liegen etwa bei der Oberbaumbrücke in einer Bandbreite zwischen 1620 am 1. Januar 2016 und 16.471 am 8. Juni. Daten liegen vor für die Monumentenstraße, Yorckstraße (beide Schöneberg), Invalidenstraße in Mitte, Paul- und Paula-Uferweg in Lichtenberg sowie vier weitere Zählstellen. Bis Jahresende sollen sieben zusätzliche Zählstellen angeschlossen sein, darunter Frankfurter Allee, Mariendorfer Damm, Maybachufer und Breitenbachplatz.

Mit einem Tages-Durchschnitt von 9841 Radlern ist die Oberbaumbrücke als Hotspot des Radverkehrs immer noch deutlich hinter vielbefahrenen Bundesstraßen wie der B1 (Potsdamer Chaussee, 25.000 Autos am Tag) oder der B 101 (Marienfelder Straße, 21.200 Autos am Tag). Bislang veröffentlichte die Verkehrsverwaltung nur einmal im Jahr Zahlen zum Radverkehr. Die belegen, dass der Verkehr seit 2001 jedes Jahr zulegt – an der Zählstelle Zossener Straße in Kreuzberg von durchschnittlich 1662 am Tag 2001 auf 4230 im vergangenen Jahr.