21.09.2016

83-jährige Radlerin von Laster überrollt

Eisenhüttenstadt : 83-jährige Radlerin von Laster überrollt

Bild vergößern Foto: dpa

Eine 83 Jahre alte Radfahrerin ist in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) von einem Laster überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer die Frau am Dienstag beim Abbiegen übersehen. Sie kam zunächst in Eisenhüttenstadt ins Krankenhaus, wurde wegen ihrer schweren Verletzungen aber später per Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik verlegt. Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. (dpa)