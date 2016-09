21.09.2016

Nach der Berlin-Wahl : AfD-Fraktion bald mit Vorsitz - aber ohne Nerstheimer?

Gilt als Favorit für den Fraktionsvorsitz: Georg Pazderski.

Bei der AfD folgt derzeit eine Sitzung auf die nächste. Am Abend soll die Führung feststehen. Zu dem umstrittenen Direktkandidaten Nerstheimer könnte es eine Entscheidung geben.

Die 25 Berliner Abgeordneten der Alternative für Deutschland wollen am heutigen Mittwochabend einen Vorsitzenden bestimmen. Dafür ist die Fraktion am Nachmittag für eine Sitzung in einem Hotel zusammengekommen. "Der Vorsitz wird vermutlich heute Abend feststehen", sagt AfD-Sprecher Roland Gläser.

Schon Dienstag hatte die neue blaue Fraktion für das Berliner Abgeordnetenhaus getagt. Dabei wurde laut dem Spitzenkandidaten Georg Pazderski unter anderem die neue Satzung der Partei erarbeitet. Weitere Posten wurden aber noch nicht vergeben.

Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Pazderski als Fraktionsvorsitzender durchsetzt. Auch sein Stellvertretender und der Geschäftsführer sollen am Abend feststehen.

Nerstheimer hetzte auf Facebook gegen Homosexuelle

Für Aufregung sorgt seit längerem Kay Nerstheimer. Wie berichtet, trat er 2012 als Berliner Chef der „German Defence League“ auf, die vom Bremer Verfassungsschutz als rechtsextremistisch und islamfeindlich eingestuft wird. Am gestrigen Dienstag wurde nun bekannt, dass er sich auf Facebook mehrfach rechtsextremistisch und homophob äußerte. Schwule und Lesben bezeichnete er als "degenerierte Spezies", Flüchtlinge als "widerliches Gewürm". Das Profil wurde mittlerweile gelöscht.

Zu dem weiteren Umgang mit Nerstheimer will die Berliner AfD sich zur Stunde nicht äußern. "Wir haben Verschwiegenheit vereinbart", sagt Sprecher Gläser. Mit seinen Kommentaren erlangte der Lichtenberger Direktkandidat sogar schon außerhalb Deutschlands traurige Berühmtheit. Am Mittwochmittag kommentierte der ehemalige belgische Premierminister und heutige EU-Abgeordnete Guy Verhofstadt auf Facebook die Äußerungen von Nerstheimer: "Das ist absolut inakzeptabel."

AfD-Bundesvorstand distanziert sich von Nerstheimer

Der Bundesvorstand der AfD distanzierte sich in der Zwischenzeit von seinem Parteikollegen. "Solche Äußerungen passen nicht in die AfD", sagte Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Vorstand wolle sich demnach in seiner nächsten Sitzung mit dem Fall Nerstheimer befassen.

Die Berliner AfD prüft schon seit längerem ein Parteiordnungsverfahren gegen Nerstheimer. Ein Parteiausschluss gilt als unwahrscheinlich.

Laut "FAZ" heißt es aber in Parteikreisen, ranghohe Fraktionsmitglieder strebten zumindest eine Fraktion ohne Nerstheimer an. Unklar sei, ob sich die Fraktion mit Nerstheimer als Mitglied konstituiert – um dann über seinen Ausschluss zu debattieren. Oder ob sich die Fraktion von vornherein ohne Nerstheimer als Mitglied gründet.