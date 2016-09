20.09.2016

Fehler bei der Wahl : In Marzahn-Hellersdorf werden Stimmzettel nachgezählt

Bei der Auszählung könnte es zu Fehlern gekommen sein. In Marzahn-Hellersdorf war die AfD besonders erfolgreich.

In Marzahn-Hellersorf liegen "begründete Anhaltspunkte für Fehler bei der Auszählung der Stimmzettel durch den Wahlvorstand oder bei der Übertragung oder der Übermittlung der Wahlergebnisse" vor. Dies gab der Bezirkswahlleiter für Marzahn-Hellersdorf am Dienstag bekannt. Daher werden am Mittwoch ab 10 Uhr die Stimmzettel für die Wahlbezirke 105 und 409 sowie für die Briefwahlbezirke 1G, 5D, 5J und 6F nachgezählt.

Die Nachzählung ist öffentlich und findet im Bürodienstgebäude in der Riesaer Straße 94 statt.

In Marzahn-Hellersdorf war vor allem die AfD erfolgreich. Für das Abgeordnetenhaus holten die Rechtspopulisten die meisten Zweitstimmen aller Parteien im Bezirk. Aber es war knapp: Am Ende lagen die AfD mit 23,6 Prozent hauchdünn vor der Linken mit 23,5 Prozent. Der Vorsprung betrug 71 Wählerstimmen. Auf Bezirksebene erzielte die AfD mit 23,2 Prozent das zweitbeste Ergebnis für die BVV-Wahl und wird 15 Bezirksverordnete stellen. Das bedeutet, dass sie mit einem Stadtrat im Bezirksamt vertreten sein wird.