NACHRICHTEN

Ermittlungen gegen NPD-Jugend eingestellt

Potsdam - Nach einem Cyber-Angriff auf den linken Online-Versand „Impact Mailorder“ sind die Ermittlungen gegen die Jungen Nationaldemokraten Brandenburg (JN) eingestellt worden. Die Ermittlungen hätten nicht genügend Anlass zur Erhebung einer Anklage geboten, sagte ein Sprecher der auf Cybercrime spezialisierten Generalstaatsanwaltschaft Bamberg den PNN am gestrigen Dienstag. Nähere Details konnte er aber nicht nennen. Wie berichtet hatten Rechtsextremisten Anfang 2015 den Duisburger Punk-Versand „Impact Mailorder“ gehackt, dabei Zehntausende Kundendaten gestohlen und diese daraufhin im Internet veröffentlicht. Der NPD-Nachwuchs hatte auf seiner Facebook-Seite mit der Cyber-Attacke geprahlt und war vermutlich deshalb ins Visier der Ermittler geraten. rgz

16-Jähriger verurteilt

Perleberg - Ein 16-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan ist vom Amtsgericht Perleberg wegen Kindesmissbrauchs in drei Fällen zur Ableistung von 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt worden. Außerdem sprach das Gericht eine Verwarnung gegen ihn aus, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Jugendliche Ende Januar im Prignitz-Dorf Glöwen zwei Kinder sexuell missbrauchte. Zunächst habe der 16-Jährige am 20. Januar einen Elfjährigen, zwei Tage später einen neun Jahre alten Jungen bedrängt. Alle Taten spielten sich nach Angaben des Gerichtssprechers im „niederschwelligen Bereich des Straftatbestands“ ab. Es sei keine Gewalt angewendet worden. Der Fall hatte politischen Wirbel ausgelöst, weil die Staatsanwaltschaft zeitweise Untersuchungshaft für den Jugendlichen erreichen wollte und Rechtsextremisten die Vorwürfe zum Anlass für fremdenfeindliche Aufmärsche in dem 1200-Einwohner-Ort nahmen. dpa