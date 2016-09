20.09.2016

Vorbereitung für Lauf am Wochenende : Straße des 17. Juni für Berlin-Marathon gesperrt

Bild vergößern Und los geht's. Wie in vorigen Jahren beginnen schon Tage vorher die Vorbereitungen für den Berlin-Marathon. Foto: Sören Stache/dpa

Heute auch im Stau gestanden oder auf den Bus gewartet? Kein Wunder, die Straße des 17. Juni ist gesperrt - am Wochenende ist Marathon. Und es kommt noch mehr.

Gelaufen und geskatet wird zwar erst am Wochenende, doch die Vorbereitungen für den 43. Berlin-Marathon haben schon begonnen. Seit Dienstagmorgen ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Das bleibt dann auch so bis Montagnacht. Die Ebertstraße ist - noch - befahrbar.

Eng wird's dann vermutlich ab Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Dann wird die Sperrung von der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist dann nicht mehr passierbar. Am Freitag, 6 Uhr, folgt die nächste Stufe: Dann wird das Gebiet am Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behren- und Scheidemannstraße einbezogen. Ab 18 Uhr kommt der Bereich zwischen Kanzleramt und Reichstag hinzu. Das bleibt dann bis Montagmorgen, 6 Uhr, so.

Am Sonnabend, wenn die Skater unterwegs sind, sind dann auch diese Straßen nicht befahrbar:

- von 9 Uhr bis etwa 10.15 Uhr der Spandauer Damm in Charlottenburg ab Luisenplatz Richtung Westen (nördliche Fahrbahn)

- von 10 Uhr bis 19 Uhr der Matthäikirchplatz sowie die Sigismundstraße zwischen Potsdamer Straße und Hitzigallee in Tiergarten

- von 13.30 Uhr bis 19 Uhr die Potsdamer Straße zwischen Stresemannstraße und Reichpietschufer

- von 14.30 Uhr bis 20 Uhr die Straße Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Glinkastraße sowie

- von 14.30 Uhr bis etwa 19 Uhr die gesamte Laufstrecke.

Und so läuft es am Sonntag - oder auch nicht

Während des eigentlichen Laufs am Sonntag wird hier gesperrt:

- von 6 Uhr bis zur Streckenfreigabe der Kurfürstendamm zwischen Olivaer Platz und Uhlandstraße

- von 7.15 Uhr bis etwa 17 Uhr der Pariser Platz und die Straße Unter den Linden bis Friedrichstraße

- von 7.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr die gesamte Marathon-Strecke

Außerdem gibt es Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf. Die genauen Zeiten stehen auch auf der Marathon-Website unter www.bmw-berlin-marathon.com.

Umleitungen bei der BVG, Stau auf der Stadtautobahn

Wer es dennoch nicht lassen kann, sich während der Skate- und Laufveranstaltungen mit dem Auto in die Stadt zu wagen, der sollte vor allem den Stadtautobahn benutzen. Gesperrt sind allerdings die Abfahrten Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz - Achtung Stau! Geöffnet sind die Tunnel am Alex und unter dem Tiergarten. Leicht haben es die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel aber auch nicht: Viele Bus- und Straßenbahnlinien entlang der Laufstrecke werden eingestellt oder umgeleitet.

Die S-Bahn baut am Wochenende

Und ganz hart wird es für S-Bahn-Passagiere am Sonnabend: Es gibt Ersatzverkehr auf der Ringbahn. Betroffen sind die Linien S41/42, S45, S47, S8 und S9. Nach dem Ende des Skaterlaufs ab etwa 19 Uhr fahren Busse statt Bahnen zwischen Schönhauser Allee und Treptower Park. Hinzukommt Pendelverkehr zwischen Treptower Park und Neukölln sowie Baumschulenweg im 20-Minuten-Takt. Zwischen Schöneweide und Neukölln bleibt der Zugverkehr mit der Linie S46 aufrechterhalten.

Aber auch der Sonntag geht nichts ohne Umsteigen auf der S41, 42, S8 und S9: Von 6 Uhr bis 16 Uhr fährt keine S-Bahn zwischen Ostkreuz und Landsberger Allee. Stattdessen rollen Busse.

Wäre das nicht zu verhindern gewesen? Bei der S-Bahn heißt es: Leider finden an jedem Wochenende in Berlin Großveranstaltungen statt, im Berufsverkehr könne der Ring erst recht nicht unterbrochen werden. "Und am Marathon-Wochenende haben wir deshalb auch nur ein Minimum an Bauarbeiten", sagte ein S-Bahn-Sprecher. Die Bahnhöfe seien gut mit der U5 (Frankfurter Allee), der Straßenbahn und das Ostkreuz gut mit der Stadtbahn zu erreichen. Man bitte um Verständnis. Fahrgäste sollten bitte ein wenig mehr Zeit einplanen. Am Sonntagmorgen werde ein Software-Update durchgeführt; bis alle Tests abgeschlossen seien, dauere es eine gewisse Zeit.