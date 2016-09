19.09.2016

Zum Tod von Gerwald Claus-Brunner : "Eine Minute stillschweigen"

Bild vergößern Der Piratenpolitiker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Foto: dpa

Mit seiner auffälligen Erscheinung war Gerwald Claus-Brunner eine der frühen Ikonen, vielleicht die erste, des Piratenhypes. Am Montag ist der Politiker tot aufgefunden worden. Ein Nachruf.

Der Satz blieb hängen und ging doch irgendwie unter. Der Piraten-Abgeordnete Gerwald Claus-Brunner sprach an diesem 23. Juni gerade zum letzten Mal in seiner politischen Karriere im Plenum des Abgeordnetenhauses, er hatte gerade die eigene Fraktion der mangelnden Unterstützung seiner Arbeit bezichtigt, der Fraktionskollege Alexander Morlang hatte ihm gerade ein „Geh mal zum Arzt!“ zugerufen, da sagte Claus-Brunner in Richtung des erheiterten Plenums: „Ihr werdet es ab dem 18. September noch bereuen, dass es diese Fraktion, der ich angehöre, nicht mehr geben wird.“ Und dann, atemlos angehängt an das Vorige und auf der anderen Seite eingequetscht vom abschließenden „Dankeschön, das war’s“, diese etwas nebulös erscheinende Aussage: „Ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute stillschweigen.“

Wie das wohl gemeint war? „Ach, das war bestimmt so im übertragenen Sinn: Wenn ihr hier erstmal die AfD an der Backe habt, werdet ihr für mich noch eine Kerze anzünden. So in etwa.“ Auf der Pressetribüne kannte man das ja von den Piraten: die Streitlust, das Pathos, das Selbstmitleid, auch die Neigung, sich gegenseitig („Geh mal zum Arzt!“) zu pathologisieren. Und man hatte sich an die für den Politikbetrieb ungewöhnlich schrillen Tonlagen längst gewöhnt.

Am Montagnachmittag ist Gerwald Claus-Brunner, Faxe genannt, in seiner Wohnung in der Schönhauser Straße in Steglitz tot aufgefunden worden, bei ihm die Leiche eines weiteren Mannes. „Genauere Umstände sind uns nicht bekannt; allerdings wussten wir von einer unheilbaren Erkrankung“, schrieb die Pressestelle der Piratenpartei Berlin in einem „Ahoi Faxe“ betitelten Nachruf, der kurz nach 17 Uhr an die Redaktionen verschickt wurde.

„Ich hab Gerwald nicht gemocht, er mich nicht. Darin waren wir uns einig. Aber das heute ist scheiße :( …“, twitterte am Abend der scheidende Fraktionsgeschäftsführer Heiko Herberg (jetzt SPD) und fasste damit die Stimmungslage der vielen Weggefährten zusammen, die im Laufe der Zeit mit dem aufbrausenden Claus-Brunner, einem überzeugten Piraten bis zuletzt, aneinandergeraten waren.

Bekannt für seinen Twitter-Account

Mit seiner auffälligen Erscheinung war Gerwald Claus-Brunner eine der frühen Ikonen, vielleicht die erste, des Piratenhypes. Als dieser Hype vor genau fünf Jahren begann, mit der Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2011, rückte ihn sein Äußeres – groß, breit, schwere Arbeitsstiefel, Latzhose, die Kufiya als Piratentuch auf dem Kopf – früh ins Zentrum des Interesses. Christopher Lauer musste sich seine landesweite Bekanntheit noch erarbeiten, da saß Claus-Brunner am Dienstag nach der Wahl schon bei Markus Lanz und sagte: „Seriöse Politik kommt von seriösen Politikern, und nicht von Politikern, die seriös gekleidet sind.“ Für diesen Satz bekam er johlenden Applaus.

Mit der „Lückenpresse“ hatte er es sonst – das zeigte sich bald – nicht so und im Laufe der Zeit als Abgeordneter immer weniger. Und sie nicht so mit ihm: Schließlich agierte er politisch selten an vorderster Front, trieb keine Innensenatoren oder Regierenden Bürgermeister vor sich her, machte im Parlament eher wenig von sich reden.

Dafür provozierten seine twitteröffentlichen Wutausbrüche Streit und Kopfschütteln – innerhalb der Piraten und darüber hinaus. Nicht mehr los wurde er, dass er 2012 über Befürworterinnen der Frauenquote befand, sie wollten nur einen „Tittenbonus“. Im Januar 2016 brachte Claus-Brunner sein oft schwieriges Sozialverhalten sogar einen Antrag auf Ausschluss aus der Piratenfraktion ein, der mit neun Ja-Stimmen und drei Enthaltungen nur denkbar knapp scheiterte.

Der Grund für den versuchten Ausschluss sollten wiederholt verbale Angriffe auf Angestellte oder Mitglieder der Fraktion gewesen sein. Wer Claus-Brunner auf Twitter folgte, konnte sich das nicht nur zu gut vorstellen. Man war sogar immer wieder Zeuge.

Im März dieses Jahres war Gerwald Claus-Brunner noch einmal bei Markus Lanz zu Gast – auch sein manchmal beinahe selbstzerstörerisch anmutendes Twitterverhalten war Thema: „Einige pfeifen sich ein paar Gläser Rotwein rein, andere saugen sich Crystal Meth rein – und ich klopp’ dann halt auf Twitter mal fröhlich ’nen Rant raus. Das ist meine Art und Weise, wie ich mit zu viel Druck umgehe“, sagte Claus-Brunner, und wieder einmal wurde ihm heftig applaudiert.

Die Passion für den politische Prozess

Grundsätzlich zeigte sich in den beiden Talkshows, die seine parlamentarische Karriere umrahmen, die vielleicht größte Stärke der öffentlichen Person Gerwald Claus-Brunner: Mit wuchtiger Präsenz und einer ganz eigenen verständlichen Sprache konnte sie politische Inhalte und Zusammenhänge auch solchen erklären, die sich von Politikern eigentlich nichts mehr erklären lassen wollten.

Es ist daher vielleicht kein Zufall, dass die Berliner Piratenpartei in ihrem Nachruf den Abgeordneten Claus-Brunner zwar erwähnte, den unermüdlichen Wahlkämpfer aber viel größer würdigte: „Er hat stets mit den Menschen in seinem Bezirk gesprochen und damit den Piraten ein Gesicht gegeben.“ Claus-Brunners Gesicht war ein freundliches, ein offenes – und ein glühendes. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass es Menschen überzeugt hat. Und sei es nicht von den Piraten, so doch immerhin davon, sich für politische Prozesse zu interessieren.

Bei der Pressekonferenz der frisch gewählten Piratenfraktion am 19. September 2011 war der Mechatroniker und ehemalige Zeitsoldat Gerwald Claus-Brunner der Öffentlichkeit explizit als „Arbeiter“ vorgestellt worden – um die soziale Diversität der Gruppe zu unterstreichen. Vielleicht war seine soziale Herkunft ja ein Grund dafür, dass er sich zwar im Massenmedium Fernsehen, nicht aber im Parlament zurechtfand. Vielleicht war es aber auch etwas ganz anderes.

Claus-Brunner wurde 44 Jahre alt.