NACHRICHTEN

Konzept einer deutsch-polnischen Buslinie wird weiter verfolgt

Guben - Die Grenzstädte Guben in Südbrandenburg und das polnische Gubin wollen die Idee eines grenzüberschreitenden Busverkehrkonzeptes weiterverfolgen. Demnächst werden sich die beiden Kommunen mit den örtlich zuständigen Verkehrsunternehmen zusammensetzen, wie der amtierende Bürgermeister von Guben, Fred Mahro (CDU), am Montag sagte. Ein mögliches Pilotprojekt könnte demnach frühestens im zweiten Halbjahr 2017 starten. Es gehe darum, die beiden städtischen Busverkehrsnetze zu verbinden. Bei einer im Sommer gestarteten Bürgerumfrage zu einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Buslinie habe sich die Mehrheit für ein solches Konzept ausgesprochen, teilte Mahro mit. Allerdings war die Teilnahme an der Befragung sehr gering – insgesamt gingen rund 210 Formulare aus beiden Städten ein. dpa

Silvesterraketen auf Flüchtlingsheim abgefeuert

Schwedt/Oder - Unbekannte haben zwei Silvesterraketen auf ein Flüchtlingsheim in Schwedt/Oder (Uckermark) abgefeuert. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung. Es müsse geklärt werden, ob ein fremdenfeindliches Motiv hinter der Tat steckt. Bei dem Angriff am Sonntag sei niemand verletzt worden. Zeugen gaben an, dass vier Jugendliche die Raketen abfeuerten. Sie seien bislang noch nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Eine der Silvesterraketen war demnach gezielt auf den Eingang gerichtet worden und prallte an der Fassade ab. Nach einigen Minuten sei die zweite Rakete gezündet worden, die aber das Haus verfehlt habe. dpa

Energie eingespart: Prenzlau mit Effizienzpreis geehrt

Cottbus - Ein Heizsystem, das misst, wenn Schüler den Klassenraum verlassen: Für ein energiesparendes Konzept an einer Schule ist die Stadt Prenzlau (Uckermark) geehrt worden. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium vergab am Montag in Cottbus erstmals einen Energieeffizienzpreis. Es geht um Projekte, die Vorbildcharakter für Kommunen oder Firmen haben können. An der Schule können der Jury zufolge durch die Heizungssteuerung jährlich gut 20 Prozent Wärme eingespart werden. Das System misst, wenn Räume genutzt werden und passt den Wärmeausstoß an. Neben Prenzlau wurde eine Strausberger Firma (Märkisch-Oderland) ausgezeichnet, die eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt. Einen Sonderpreis erhielt das uckermärkische Dorf Nechlin für die Erzeugung von Wind- und Sonnenenergie. Aus den verkauften Überschüssen der Energiemengen wurde wieder ins Dorf investiert. Die Preise sind mit je 5000 Euro dotiert. dpa