NACHRICHTEN

Nach Angriff auf Ex-Freundin kein Haftbefehl erlassen

Eberswalde - Nach einem Würge-Angriff auf eine 16-Jährige in Eberswalde (Barnim) ist kein Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Ex-Freund erlassen worden. Der 18-Jährige befinde sich in einem Krankenhaus, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mit. Es werde aber weiter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nähere Details wollte die Behörde nicht bekannt geben. Unklar ist, ob sich der 18-Jährige zu den Vorwürfen geäußert hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der junge Mann am Wochenende nicht hinnehmen wollte, dass sich die Jugendliche Tage zuvor von ihm getrennt hatte. Später habe er versucht sich selbst umzubringen, seine Mutter sei aber eingeschritten. dpa

Totes Baby – 5000 Euro Belohnung

Berlin - Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer Babyleiche in Berlin-Lichtenberg liegen der Kriminalpolizei 23 Hinweise von Zeugen vor. Eine heiße Spur zur Mutter des Kindes befindet sich laut Polizei nicht darunter. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, wie die Behörden am Montag bekannt gaben. Das neugeborene Mädchen war am 8. März gegen 14.40 Uhr nackt in Handtücher gewickelt in einem Müllsack in einer Parkanlage entdeckt worden. Laut Obduktion kam es lebend zur Welt, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb. dpa

Neuer Prozess nach Hantelangriff

Cottbus - Der Cottbuser Prozess gegen einen Häftling wegen des Angriffs mit einer Hantelstange auf einen Mitgefangenen muss möglicherweise neu aufgerollt werden. Die Verteidigung legte für den Angeklagten Revision gegen das Urteil ein, wie das Landgericht Cottbus am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Richter hatten den 25-Jährigen wegen Mordversuchs zu zusätzlich sieben Jahren Haft verurteilt. dpa

Hund beißt Frau ins Gesicht

Herzberg - Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist am Samstag eine Frau in Herzberg (Elbe-Elster) von einem Boxermischling attackiert worden. Der Hund biss sie in Hände und Gesicht, als sie ihren noch sehr jungen Schäferhund auf den Arm nahm. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Besitzerin des Boxers flüchtete, konnte später aber identifiziert werden. dpa