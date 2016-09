19.09.2016

Schwedt/Oder in Brandenburg : Silvesterraketen auf Flüchtlingsheim abgefeuert

Vier Jugendliche sollen Silvesterraketen auf ein Flüchtlingsheim im brandenburgischen Schwedt/Oder abgefeuert haben. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Schwedt/Oder - Unbekannte haben zwei Silvesterraketen auf ein Flüchtlingsheim in Schwedt/Oder (Uckermark) abgefeuert. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es müsse geklärt werden, ob ein fremdenfeindliches Motiv hinter der Tat steckt. Bei dem Angriff am Sonntag sei niemand verletzt worden.

Zeugen gaben laut Polizei an, dass vier Jugendliche die Raketen abfeuerten. Sie seien bislang noch nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Eine der Silvesterraketen war demnach gezielt auf den Eingang gerichtet worden und prallte an der Fassade ab. Nach einigen Minuten sei die zweite Rakete gezündet worden, die aber das Haus verfehlt habe. (dpa)