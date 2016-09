19.09.2016

von Ruth Ciesinger, Kai Portmann, André Görke, Christian Tretbar, Helena Wittlich Drucken

Nach der Berlin-Wahl : FDP-Chef Lindner: "AfD-Wähler sind Wahlhelfer für Linksruck"

von Ruth Ciesinger, Kai Portmann, André Görke, Christian Tretbar, Helena Wittlich

Bild vergößern FDP- Spitzenkandidat Sebastian Czaja (links) mit FDP-Chef Christian Lindner nach der Wahl in Berlin: Die FDP zieht mit 6,7 Prozent wieder ins Abgeordnetenhaus ein. Foto: dpa

In Berlin zeichnet sich nach der Wahl ein rot-rot-grünes Bündnis ab. Die Linke will aber einen Mentalitätswechsel von der SPD. Der Tag nach der Wahl in Berlin im Live-Blog.

Der Wahlabend ist vorbei. Das vorläufige Endergebnis steht. Auch in den Bezirken sind die Stimmen ausgezählt. Am Tag danach beginnt das Wundenlecken und Stellungsspiel für nun anstehende Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen.

- Die SPD verliert deutlich, wird aber stärkste Kraft

- Die CDU fährt ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein

- Die Grünen landen hinter der Linken

- Die AfD gewinnt mehrere Direktmandate

Einen Überblick über alle Ergebnisse der Wahl finden Sie auf unserer Sonderseite und in unserem Blog vom Wahlabend und aus der Nacht zum Nachlesen. Der Tag danach im Live-Blog: